Bakanlar Özbekistan'a Resmi Ziyaret Düzenleyecek - Son Dakika
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Politika

Bakanlar Özbekistan'a Resmi Ziyaret Düzenleyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin üçüncü toplantısında alınan kararların takibi için 12 Eylül'de Özbekistan'a gidecek. Ziyaret sırasında ekonomi, güvenlik ve kültürel ilişkiler gibi birçok alanda iş birliği konuları ele alınacak. Ayrıca, Bakan Fidan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de görüşecek.

11.09.2024 14:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) üçüncü toplantısında alınan kararların takibi için Özbekistan'a gidecek.

Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) üçüncü toplantısında alınan kararların takibinin yapılması için Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın, 12 Eylül tarihinde Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.

6 Haziran tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonrası düzenlenecek ziyarette, ekonomi, savunma sanayii, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, düzensiz göç, terörle mücadele ile güvenlik alanlarındaki ilişkiler ele alınacak. Ayrıca, üçlü toplantı formatındaki ilk defa gerçekleştirilecek istişarelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile güvenlik alanındaki iş birliği konuları değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki iş birliği kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Ziyaret kapsamında Bakan Fidan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in iradeleri doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda ilerlemekte. Bu kapsamda dış politika ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması amacıyla Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile istihbarat kurumları arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin güçlendirilmesi çabaları hız kazandı.

Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri

Özbekistan ile Türkiye arasında tesis edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklık mekanizması kapsamında kurumlar arası iş birliği gelişmekte, ayrıca iki ülke arasındaki üst düzey ziyaret ve temaslar artmaya devam etmekte.

Son olarak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 6 Haziran'da YDSK Üçüncü Toplantısı vesilesiyle Ankara'yı ziyaret etti. Toplantı çerçevesinde, Türkiye-Özbekistan kapsamlı stratejik iş birliğinin daha da derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalandı. Buna ilaveten, anılan ziyaret kapsamında enerjiden insan kaynaklarına, tarımdan ticaret ve yatırıma kadar muhtelif alanları kapsayan toplam 18 anlaşma imzalandı.

Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımları, yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde. Özbekistan'da kayıtlı Türk sermayeli firma sayısı ise 2 binin üzerinde olup Türkiye, Özbekistan'da en çok firması bulunan ilk üç ülke içinde yer alıyor.

Özbekistan'la 2023 yılı ikili ticaret hacmi 3,12 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşti. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla karşılıklı adımlar atılmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakanlar Özbekistan'a Resmi Ziyaret Düzenleyecek - Son Dakika

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