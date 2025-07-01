Bakanlar Tepki Gösterdi: Kutsal Değerlere Saldırı - Son Dakika
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Politika

Bakanlar Tepki Gösterdi: Kutsal Değerlere Saldırı

01.07.2025 00:23
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Milli Eğitim Bakanı, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'ya yönelik karikatürleri kınayarak hukuki süreçleri belirtti.

'MİLLETİMİZ NEZDİNDE HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI BULACAKLAR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sözde bir karikatür dergisinde, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ve Hz. Musa'nın karikatür adı altında saygısızca tasvir edilmesini kınıyorum. Provokasyon amacı güden bu menfur tasvirler, basın özgürlüğüyle asla bağdaşamaz ve savunulamaz. Milletimizin ve İslam aleminin kutsal değerlerine saldıranlar, hukuk önünde hesap verecekleri gibi milletimiz nezdinde de hak ettikleri karşılığı bulacaklardır" dedi.

'BU TÜR ALÇAK HAREKETLERE ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Bir dergide yayınlanan, alemlere rahmet ve insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)'e ve yine Peygamberimiz kabul ettiğimiz Hz. Musa Efendimize yönelik yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Bu ne basın özgürlüğüdür, ne mizahtır; bu insanlık için en güzel örnek olan Peygamberine sevdalı Müslümanlara karşı yapılan provokasyon ve edepsizliktir, had bilmezliktir, suçtur. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti olarak bu paçavra ve şahıslar hakkında gerekeni yapacaktır. Bu tür alçak hareketlere asla sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

'MİLYONLARIN KUTSALINA YÖNELMİŞ BİR NEFRET EYLEMİ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Karikatür kisvesi altında Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya yönelik yapılan alçak saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Buna ne ifade özgürlüğü ne de mizah diyebiliriz; bu, doğrudan inançlara, milyonların kutsalına yönelmiş bir nefret eylemidir. Söz konusu ahlaksızlığa karşı hukuk gereken cevabı verecektir. Milletimizin değerlerine dil uzatmaya kalkanlar vicdanlarda mahküm olacaktır" dedi.

ERBAKAN: KUTSAL DEĞERLERE HAKARETTİR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Erbakan, "Sözde mizah adı altında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v) ve Hz. Musa'ya (a.s) yönelik yapılan alçakça ve ahlaksız saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Bu millet, inancı ve değerleriyle var olmuştur. İnancımıza, mukaddesatımıza ve peygamberlerimize uzanan bu kirli ve edepsiz eller, aslında milletimizin birliğine, kardeşliğine ve medeniyet değerlerine saldırmaktadır. Bu, ifade özgürlüğü değil; açıkça nefret suçu, kutsal değerlere hakarettir. İfade ediyoruz ki; bu millet, imanına ve kutsalına uzanan hiçbir dile, hiçbir kaleme ve hiçbir zihniyete sessiz kalmayacaktır. Peygamber sevdalıları, her zaman olduğu gibi bugün de bu edepsizliğe karşı duracaktır. Yargı organlarını da bu açık nefret suçuna karşı derhal harekete geçmeye, bu ahlaksızlığa hukuk önünde gereken cevabı vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Kültür, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlar Tepki Gösterdi: Kutsal Değerlere Saldırı - Son Dakika

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