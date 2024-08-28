Politika

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Bakanlar Yüksekova'da esnaf ziyareti yaptı

HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

Esnafla bir süre sohbet eden bakanlar, sorun ve talepleri dinledi. Yanlarına gelen çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Güler ve Göktaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bakanların ziyaretine Hakkari Valisi Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da eşlik etti.