Bakırhan, 467 oyla geçen çerçeve yasa için İzleme Komisyonu çağrısı yaptı - Son Dakika
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Bakırhan, 467 oyla geçen çerçeve yasa için İzleme Komisyonu çağrısı yaptı

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Bakırhan, 467 oyla geçen çerçeve yasa için İzleme Komisyonu çağrısı yaptı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında sermaye piyasası soruşturmaları için komisyon kurulmasını istedi. Bakırhan, 467 oyla geçen çerçeve yasanın İzleme Komisyonu'nun en kısa sürede kurulup çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çerçeve yasanın öngördüğü İzleme Komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalara değinerek, konunun araştırılması için TBMM'de komisyon kurulması gerektiğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Bakırhan, "Bu ülkenin yolsuzluğa, yoksulluğa, şiddete mahkum olmadığı bir geleceğe ihtiyacı var. O geleceğin kapısı bugün yürüttüğümüz süreçle aralanıyor. Bir yandan büyük bir vurgun var, bir diğer yanda ise milyonlarca insanın yıllardır özlemini duyduğu önemli bir süreçten geçiyoruz. Bugün uğruna ağır bedeller ödediğimiz bir geleceğin kapısını aralamak için hep birlikte çalışıyoruz. Gençlerin hayatlarını kaybetmediği, annelerin çocuklarını toprağa vermediği bir ülke hayalini kuruyoruz. Herkesin kimliği, dili, inancıyla özgürce yaşayabileceği bir ülkeyi birlikte kurmak istiyoruz. Bu sorumluluğun büyüklüğünü biliyoruz. Tam da bu nedenle söylüyoruz; barış umudunu belirsizlik içinde tüketmeye, toplumun beklentisini sürekli ertelemeye kimsenin hakkı yoktur. Çerçeve yasa 467 gibi tarihi bir oyla Meclis'ten geçti. Çerçeve yasa kapsamında bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu kurul bünyesinde 4 alt komisyon kuruldu. Ancak artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Kürtçede bir söz var, 'Bir somut adım, bin sözden iyidir.' Biz de artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Kurulu'nun etkin çalışması, sürecin başarıyla tamamlanması açısından tarihi bir önemdedir. Bu kurul bir an evvel Öcalan'ın koordinatörlüğünde çalışmalara başlamalıdır. Kurulun bu tarihi sorumluluğunu yerine getirebilmesi için iktidarın ve devletin ciddi adımlar atmasının zamanı gelmiştir" diye konuştu.

'SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ'

Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kefeye fesih konulduysa öbür kefeye hukuki güvence ve siyaset konulmalıdır. Tek kefesine yük binen bir terazi doğru çalışmaz, tartmaz. Eğer bir sorumluluk üstleniyorsa onun yerine getirilebilecek koşullar oluşturulmalıdır. Barışın matematiği budur. Bir sorumluluk isteniyorsa koşullar yaratılmalıdır. Barış sürecini ilerletmek gerçek bir kardeşlik sözleşmesinin önünü açacaktır. Demokrasi ve hukuk düzeninin tesisi ile ortaya çıkacak barış iklimi, toplumsal sözleşmenin kapısını aralayacaktır. Yani adım karşılığında adım üretir, her karşılık yeni bir güven üretir, güven arttıkça zor meseleler konuşulabilir hale gelir. Mesela Öcalan'dan böyle ağır bir sorumluluk üstlenmesini bekliyorsanız o zaman o sorumluluğu yerine getirebileceği imkanları ve hukuku oluşturmak gerekmiyor mu? Bu yüzden Öcalan'ın özgür çalışma, görüşme ve iletişim koşulları sağlanmalı. İlgili taraflarla düzenli temas kurabilmesinin önü açılmalıdır. Türkiye 2 yıl önce bulunduğu yerde değil. Çok zor anlardan geçildi, ağır eşikler açıldı. Artık geçmişin korkularıyla değil, bu 2 yılda oluşan tecrübeye güvenerek hareket etmek gerekiyor. Meclis'in önünde ertelenemeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü İzleme Komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis uygulamayı izlemeli, aksayan konuları gündemine almalı, taraflarla görüşmeli, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir. Biz DEM Parti olarak sorumluluk almaya hazırız ve tüm partileri de bu tarihi süreçte sorumluluk almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Tuncer BakırhanDEM PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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