Bakırhan: Cezaevindeki yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir - Son Dakika
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Politika

Bakırhan: Cezaevindeki yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında iktidara çağrı yaparak "Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı" dedi. Bakırhan "Bazı düzenlemeler" diyerek neyi kastettiğine yönelik soruya ise "Cezaevinde bulunan yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir" yanıtını verdi.

13.05.2025 14:40
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5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk grup toplantısını gerçekleştiren DEM Parti'de Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

DEM PARTİ'DEN İKTİDARA ÇAĞRI

İktidara çağrı yapan Bakırhan "İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

BEKLEDİKLERİ SİYASİ ADIMLAR NELER?

Bakırhan'ın iktidara yönelik çağrısında sarf ettiği "Bazı düzenlemeler" ifadesiyle neyi kastettiği ise merak konusu oldu. Grup toplantısının ardından söz konusu ifadeler gazeteciler tarafından Bakırhan'a soruldu.

"YÜRÜTME ERKİ KİMİ ADIMLAR ATABİLİR"

Bakırhan basın mensuplarının uzattığı mikrofona "Toplumun aslında beklentilerini çok iyi biliyoruz. Cezaevinde bulunan yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir. Öcalan'ın koşullarıdır... Şüphesi, kaygısı olan toplumun, sürece tamamıyla inanması için yürütme erki kimi adımlar atabilir" diye konuştu.

Bakırhan: Cezaevindeki yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakırhan: Cezaevindeki yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • fmpsd69v55:
    sayın SELAHATTİN DEMİRTAŞ ve dava arkadaşları derhal serbest kalmalı 3 6 Yanıtla
  • 2147saloh:
    barış ayagına nekadar hırsız arsız pis insan varsa dışarı cıkaçak milletin başına bela olaçak 5 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ve basladi film.. hep bi reklam seyretmekten usanmistik.. 3 0 Yanıtla
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