5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.
Terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk grup toplantısını gerçekleştiren DEM Parti'de Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
İktidara çağrı yapan Bakırhan "İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakırhan'ın iktidara yönelik çağrısında sarf ettiği "Bazı düzenlemeler" ifadesiyle neyi kastettiği ise merak konusu oldu. Grup toplantısının ardından söz konusu ifadeler gazeteciler tarafından Bakırhan'a soruldu.
Bakırhan basın mensuplarının uzattığı mikrofona "Toplumun aslında beklentilerini çok iyi biliyoruz. Cezaevinde bulunan yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir. Öcalan'ın koşullarıdır... Şüphesi, kaygısı olan toplumun, sürece tamamıyla inanması için yürütme erki kimi adımlar atabilir" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Bakırhan: Cezaevindeki yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir - Son Dakika
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