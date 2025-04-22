Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sadece Adalet Bakanı ile değil, aynı zamanda Meclis Başkanı dahil olmak üzere Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle de temaslarımızı sürdüreceğiz, bir araya geleceğiz.

22.04.2025 15:16
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sadece Adalet Bakanı ile değil, aynı zamanda Meclis Başkanı dahil olmak üzere Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle de temaslarımızı sürdüreceğiz, bir araya geleceğiz." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, hastane yetkililerinden aldıkları son bilgilere göre, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun stabil olduğunu aktararak, Önder'in en kısa sürede sağlığına kavuşarak, kaldığı yerden ve çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini umduğunu söyledi.

"Ben hayatımda böyle bir dayanışma görmedim" diyen Bakırhan, Önder'in hastaneye kaldırıldığı ilk andan itibaren Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı siyasi görüşlerden her insanın desteklerini kendilerine ilettiğini belirtti.

Tuncer Bakırhan, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na, diğer tüm siyasi parti liderlerine, yöneticilerine ve ittifak bileşenlerimize bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Yurt dışından bizleri arayan siyasi parti liderlerine, sanatçılara, özellikle Sayın Mesut Barzani'ye de teşekkürlerimizi sunuyorum. Gösterilen bu dayanışma, insanlık onurunun ve ortak vicdanın gücünü bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

"Türkiye siyaseti artık normalleşmeli"

DEM Parti heyetinin İmralı'ya ziyaretlerine değinen Bakırhan, yapılan görüşmelerin parti kurulları tarafından değerlendirileceğini ve ardından bu görüşmeyle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Bu süreçte iki adımın atılmasının şart olduğunu söyleyen Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi sağlam bir hukuki zemin, ikincisi güçlü bir siyasi irade gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Grup başkanvekillerimiz, Adalet Bakanı ile bir araya gelecekler. Sadece Adalet Bakanı ile değil, aynı zamanda Meclis Başkanı dahil olmak üzere Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle de temaslarımızı sürdüreceğiz, bir araya geleceğiz.

DEM Parti olarak, barış ve demokratik çözüm için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmek için çalışma içerisindeyiz. İktidar ve muhalefete de sesleniyoruz; Türkiye siyaseti artık normalleşmeli. Barış süreci ivme kazanmalı ve devlet, demokrasiye duyarlı bir hale gelmelidir. Başta İnfaz Kanunu'nda ve cezada adalet olmak üzere yasal düzenlemelerin yapılması, hasta tutuklulardan tutalım siyasi nedenlerle cezaevlerinde tutulanlara kadar cezaevlerinin boşalması, Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracaktır. Gelin bunun önünü hep birlikte açalım."

"Yolun yokuş, havanın sert olduğunu" dile getiren Bakırhan, sadece ellerini değil, gövdelerini dahi taşın altına koymaya hazır olduklarını vurguladı.

"Bu ülke de köklerindeki çoğulculukla bir arada duracak ve yeşerecek"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na değinerek, kurucu Meclisin birçok kimliği Meclis kürsüsüne taşıdığını ancak daha sonra bunun akamete uğradığını savundu.

Tarihten ders alınması gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Nasıl ki sağlam bir çınar kökleriyle birlikte dimdik duruyor ve yeşeriyorsa, bu ülke de köklerindeki çoğulculukla bir arada duracak ve yeşerecektir. Artık tarihsel korku ve önyargılardan çıkmak, Türkiye'nin barışını sağlamak kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde duruyor." dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunduğunu anımsatan Bakırhan, "Silahlar devreden çıkmalı. Biz de buna inanıyoruz. Silahlar devreden çıkmalı ama sadece eldekiler değil, zihinlerde de bir silahsızlanma olmalı. Gelin 23 Nisan'ın yapıcı ve ortaklaştırıcı ruhunu yeniden canlandıralım. Demokratik ulus mutabakatıyla eşit, adil ve demokratik bir anayasa yaparak gelecek yüzyılı birlikte inşa edelim. Birlikte yürüyelim, birlikte çalışalım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırhan, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarındaki sonraki adıma ilişkin bir soru üzerine Bakırhan, "Artık önemli ve yeni gelişmeler olsun. Türkiye toplumunun beklentisi de budur. Umarım iyi ve güzel şeyler olur, artık sözü aşıp pratik zeminde bunları ortaya koymanın zamanıdır." ifadesini kullandı.

Tuncer Bakırhan, aynı konudaki başka bir soruya da "Umutlu olmamamız için hiçbir sebep şu anda göremiyorum." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanı, DEM Parti, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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