Bakü Büyükelçiliği\'ne atanan Akgün, Cumhurbaşkanı Aliyev\'e güven mektubunu sundu

Politika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Prof. Dr. Birol Akgün'ün güven mektubunu kabul etti. İkili arasında yapılan görüşmede Büyükelçi Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Azerbaycan Cumhurbaşkanına iletti. Kabul nedeniyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür eden Büyükelçi Birol Akgün, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin Ulu Önder Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" ve Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ilkeleri doğrultusunda geliştiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da genişletilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ne vurgu yapan Akgün, savaş döneminde tüm Türk halkının nabzının Azerbaycan halkı ile birlikte attığı hatırlatarak ve bu zafer vesilesiyle Aliyev'e ve Azerbaycan halkına bir kez daha tebrikler iletildi.

Aliyev'den "eşsiz " bağ vurgusu

Dünyadaki en yakın müttefikler arasında bile Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin benzerinin veya örneğinin bulunmadığını belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasından stratejik ittifak düzeyinde olan ilişkilerin üçlü platformlarda da geliştiğini ve bu meyanda Azerbaycan-Özbekistan-Türkiye ve Azerbaycan-Pakistan-Türkiye üçlü iş birliği mekanizmalarının önemini vurguladı.

Aliyev, Türk dünyasının aileleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan ile Türkiye arasında uluslararası örgütler çerçevesinde yürütülen başarılı iş birliğine de değinilerek bu meyanda Azerbaycan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (D-8) üyeliği ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın üyeliğine verdiği destek bir kez daha vurgulandı.

" Suriye'de istikrarın sağlanmasında Azerbaycan Türkiye ile koordineli bir şekilde katkı vermeye hazırdır"

Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman omuz omuza durduğu belirten Aliyev, "Suriye meselesinde de Azerbaycan, Türkiye'nin yanında olduğunu ilk günlerden itibaren beyan etmiştir. Suriye'de istikrarın, güvenliğin sağlanmasına ve insani sorunların çözülmesine Azerbaycan da Türkiye ile koordineli bir şekilde katkı vermeye hazırdır. Bugün Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ve dostluğunun, Güney Kafkasya bölgesinde, aynı zamanda onun sınırları dışında istikrarın, güvenliğin, barışın ve huzurun teminatı olduğu açıkça bellidir" dedi.

Birol Akgün

Prof. Dr. Birol Akgün, 2016-2024 yılları arasında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı olarak görev yapmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ocak 2025 tarihli kararıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanmış. Akgün görevine başlamaz üzere 1 Şubat 2025 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelmişti. - BAKÜ