BAL-GÖÇ, Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde Karadayı'ya destek istedi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balkan Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ) Şube Başkanı Bülent Aygün, Bulgaristan göçmeni vatandaşlardan cumhurbaşkanı adayı olan Mustafa Karadayı'ya destek istedi.

Balkan Göçmenleri Derneği Bandırma Şube Başkanı Bülent Aygün gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ilçede yaşayan tüm soydaşlardan sandık başına gitmelerini istedi. Seçimlerin Bulgaristan'da yaşayan soydaşların geleceği açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Aygün, "Hem Balıkesir'den, hem Bandırma'dan 14 Kasım seçimlerinde soydaşlarımıza güçlü bir destek çıkmasını bekliyoruz. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin hak ve hukuklarının güçlü bir şekilde korunabilmesi bu seçimlere bağlıdır. Bu görevde çifte vatandaşlara düşmektedir. İlçemizde yaşayan çifte vatandaşlarımız sandığa bekliyoruz" dedi.

Bulgaristan seçimlerine 36 partinin 12 adaya girdiğini hatırlatan Bülent Aygün, soydaşlar olarak cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı'yı destekleyeceklerini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR