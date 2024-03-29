Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayları, seçim sürecinde yaptıkları propagandaları sosyal medya üzerinden halka ulaştırdı. Adaylar, bazı sosyal medya platformlarına daha fazla ağırlık verirken, sıkılan eller, vaatler, seçmenler ile birlikte verilen mesajlar sosyal medya üzerinden vatandaşa iletildi. Balıkesir'de sosyal medya hesabında en fazla takipçisi bulunan aday ise İYİ Parti'nin adayı Turhan Çömez oldu. 361 bin kişinin takip ettiği Çömez, sosyal paylaşım sayfası X'i aktif kullandı.
Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayları, afiş, broşür, medya reklamları gibi unsurlarla diğer rakiplerinden öne çıkmak istese de en çok kullanılan platformlardan birisi de sosyal medya oldu. AK Parti - CHP - İYİ Parti adaylarının takipçi rakamları ise şu şekilde: Sosyal medya sayfası Facebook'ta CHP'nin adayı Ahmet Akın 61 bin, AK Parti'nin adayı Yücel Yılmaz 49 bin, İYİ Parti'nin adayı Turhan Çömez ise 8 bin 500 takipçi ile iletişim halinde.
Sosyal medya sayfası X'te ise durum değişiyor. İYİ Parti'nin adayı Çömez 361 bin, CHP'nin adayı Ahmet Akın 93 bin, AK Parti'nin adayı Yücel Yılmaz ise 47 bin takipçiye sahip.
Daha çok gençlerin aktif kullandığı Instagram platformunda ise CHP'nin adayı Ahmet Akın 78 bin, AK Parti'nin adayı Yücel Yılmaz 65 bin, İYİ Parti'nin adayının ise 50 bin takipçisi mevcut. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Sosyal Medyada Yarışıyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Akar ABD'nin Maryland eyaletindeki köprü kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Akar ve Rogers, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine devam edeceklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları da ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında açıklama yaparak, bütün vatandaşları demokrasiye katkı sağlamaya ve oy vermeye davet etti. Odakır, seçimlerin ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni etti.
AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları, kent merkezinde düzenlenen bir programda projelerini anlattı. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, iktidarları süresince köylere hizmet götürdüklerini ve yeni projelerle köylerin gelişimini sürdüreceklerini belirtti. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise Kırşehir'e yapılacak projeler hakkında bilgi vererek şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de yer aldığı kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere iken, AK Parti Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı olan aile dostunun ölüm haberini alarak programlarını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti. Bakan Tekin, öğrencilere çanta hediye etti ve öğretmenler ile bir araya geldiği ziyaretlerini iptal ederek özel aracıyla Ankara'ya döndü. Aile dostu olan AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsveç'te düzenlenmesi planlanan barış zirvesinin Rusya'nın katılımı olmadan ve bazı temelleri değiştirilmeden başarılı olamayacağını belirtti. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'barış formülü' temelinde müzakere yapmaya hazır olduklarını ancak bazı kabul edilemez kavramlara dayanan Ukrayna'nın barış planının anlamsız olduğunu ifade etti.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Yerel Kalkınmada Belediyelerin ve Esnafın Rolü' programına katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gerçekçi olduklarını ve milleti aldatmadıklarını söyledi. Toplantıda yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Bilgin, Ankara temasları hakkındaki eleştirilere de cevap verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?