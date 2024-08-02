Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Marmara Adası'nda Halk Günü düzenledi - Son Dakika
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Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Marmara Adası'nda Halk Günü düzenledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Marmara Adası\'nda Halk Günü düzenledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası'nda düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana Balıkesir'in her köşesini ziyaret eden Başkan Akın, ada halkı tarafından sevgiyle karşılandı.

02.08.2024 19:13  Güncelleme: 19:17
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası'nda düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana Balıkesir'in her köşesini ziyaret eden Başkan Akın, ada halkı tarafından sevgiyle karşılandı.

Avni Jale Özken Marmara Adalar Müzesi Bahçesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Koray Başa, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Koray Karabulut, CHP Marmara İlçe Başkanı Nevzat Başkan ve Marmara Adalar BASKİ Sorumlusu Fuat Atlı da katıldı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Akın, "Biz, boşuna 'Ahmet Akın size en yakın' demedik. İstek ve taleplerinizi bize söyleyin. Amacımız tertemiz adalarımızın ve sahil şeridimizin olmasını sağlamak. Marmara Denizi'nde müsilaj ve hayalet ağlar ile ilgili çalışmalar yapacağız. Ekosistemin zarar görmesini engellemek için elimizden geleni yapacağız. Dere temizliği ve arıtmayla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Buradaki kooperatif, başkanımız ve biz birlikte Balıkesir'e yakışır bir sistemi kurmak için çalışıyoruz. Kısa sürede 3 kilometrenin üzerinde bir yol yapıldı. Turizm faaliyetleriyle ilgili de projelerimiz var. Sokak hayvanlarıyla ilgili de bu bölgede özel bir çalışma yapmamız gerekiyorsa elimizi değil, bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. Adalarda yaşam zor. Bu zorluğu kolaylaştırmak için iş birliği yapıyoruz" dedi.

Toplantıya katılan Hediye Yayralı, Başkan Akın'la buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu toplantıyı çok olumlu gördüm, çok da memnun oldum. Sanıyorum bütün aktarılanlar konusunda titizlikle çalışıp bize en güzel şekilde geri döneceklerine inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Marmara Adası'nda Halk Günü düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Marmara Adası'nda Halk Günü düzenledi - Son Dakika
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