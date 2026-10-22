Balıkesir'de Çocuk Hakları Ekseninde COP31 İklim Buluşması düzenlendi

Balıkesir'de, Çocuk Hakları Ekseninde COP31 İklim Buluşması kapsamında "Çocukların İzinde Yeşil Gelecek-Doğadan Bilime, Fikirden Geleceğe" programı düzenlendi.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, iklim değişikliğinin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi.

İklim kaynaklı sorunların çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayan Yenigün, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin 26 No'lu Genel Yorumu da çocukların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkını açıkça ortaya koyuyor, kuşaklar arası adalete dikkati çekiyor. Bugün aldığımız her karar, yalnızca bugünün çocuklarının değil, gelecek kuşakların da haklarını belirliyor. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadele, çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakacağımızla doğrudan ilgilidir."

"Çocuk Hakları Komiteleri 81 ilde çocuk hakları bilincini yaygınlaştırmak için çalışıyor"

Yenigün, Türkiye'nin çocuk haklarını iklim politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 'net sıfır emisyon' hedefi ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi', çocuklarımızın geleceğini güvence altına alma kararlılığımızın en somut göstergeleridir. Ulusal iklim planımızın, UNICEF'in çocuklara duyarlılık değerlendirmesinde alınabilecek en yüksek puanı alması da bu yaklaşımın uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu yaklaşımın en güçlü karşılıklarından biri Çocuk Hakları Komitelerimizdir. Komitelerimiz çeyrek asrı aşkın süredir 81 ilimizde çocuk hakları bilincini yaygınlaştırmak için çalışıyor."

Yenigün, Çocuk Hakları Komitelerinin beş ay boyunca süren etkinliklerini 43 ilde gerçekleştirdiklerini, 13 Eylül tarihinde ise 81 ilde 94 farklı lokasyonda eş zamanlı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında COP31 ve iklim krizi temalı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Çocukları iklim krizinin etkilerinden tüm dünyanın bir araya gelerek koruyabileceğini anlatan Yenigün, şunları kaydetti:

"Çocukları iklim krizinin etkilerinden korumak, tek başına hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun başarabileceği bir iş değildir. Bu, merkezi ve yerel yönetimlerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplumun ve çocukların kendilerinin ortak sorumluluğudur. İklim politikalarının, planlamanın ve eylemlerin çocuk haklarını merkeze alacak şekilde tasarlanması, çocukların kendilerini ilgilendiren kararlara anlamlı biçimde katılabilmesi gerekiyor. Kuşaklar arası diyaloğu güçlendirmemiz, çocukların öncülük ettiği iklim eylemlerini desteklememiz gerekiyor."

Gelecek kuşakların haklarını korumanın, bugünün sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yenigün, "Türkiye olarak, COP31'in ev sahibi ülkesi sıfatıyla bu anlayışı küresel iklim gündeminin merkezine taşımaya kararlıyız. Gelin, çocukları iklim krizinin yalnızca etkilenenleri olarak değil, çözümün ortakları olarak görelim. Gelin, çocukların sesini somut taahhütlere dönüştürelim. Çocuklarımıza bırakacağımız dünyayı, onlarla birlikte inşa edelim." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da çocukların ve gençlerin çalışmalarının kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Geleceğimiz emin ellerdedir, gençlerimizin hazırladığı projelerle bizim geleceğimizin emaneti olan bu yavrularımız ülkemizin geleceğinde inşallah söz sahibi olacaklardır." dedi.

Programa, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Osman Açıkgöz, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer, Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Program, öğrencilere katılım belgelerinin takdimi ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

Yenigün, daha sonra Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı Tatlı Çocuk Evi ve Ayten Burhan Erdayı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.