Başkan Ahmet Akın'dan Balıkesir için birleştirici hamle
Başkan Ahmet Akın'dan Balıkesir için birleştirici hamle

Başkan Ahmet Akın\'dan Balıkesir için birleştirici hamle
22.01.2026 16:56  Güncelleme: 16:59
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Toplumun sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi için iş birliğine ihtiyaç olduğunu ifade eden Akın, ‘Birlik olmazsa başarı olmaz’ dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen "İlçe Belediye Başkanları" koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Pamukçu Orhan Termal Otelde gerçekleşen "İlçe Belediye Başkanları" koordinasyon toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları katıldı. Balıkesir'in belediye başkanlarıyla aynı masa etrafında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilki gerçekleştirilen "İlçe belediye başkanları toplantısının sırayla her ilçede gerçekleştirileceğini belirtti. "Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir yönetim anlayışıyla Balıkesir'e hizmet etmek için çalıştığını ifade eden Akın, "Koordinasyon toplantılarımız, ortak aklı büyüttüğümüz, deneyimlerimizi ve önerilerimizi paylaştığımız ve Balıkesir'imiz için hep birlikte çalıştığımız bir buluşma zemini olacaktır" dedi. Toplantıya katılan belediye başkanları bu buluşmaların sorunların ve taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşması açısından verimli olacağını belirttiler.

"Birlik olmazsa başarı olmaz"

Türkiye'nin en zengin topraklarında kent yoksulluğuyla mücadele edildiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tarıma yönelik uygulamalara ağırlık vermeliyiz. İlçelerimizden gelen talepler doğrultusunda Kent Lokantası ve Yakın Mutfaklarımızı açacağız. Belediye Başkanımız iletirse ilçemizde açacağız. Çalışmalarımızda da ilçe belediye başkanlarımız ile tam koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Çünkü birlik olmazsa başarı elde edilemez. Balıkesir aidiyetini, ortaklaştırmamız lazım. Tüm ilçelerimizin tanınırlığını arttırmamız gerekiyor. Hepimizin bildiği bu üç Balıkesir ayrımını, aidiyet duygusunu ortaklaştırarak birleştirmeliyiz. 20 ilçe, 3 bölge değil; tek vücut olmuş bir Balıkesir olmalı. Kültürel buluşmalar, STK etkinlikleri ve iş dünyasının desteğiyle bu kaynaşmayı sağlayacağız" diye konuştu.

"İş birliği şart"

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yeraltı ve yerüstü projeleri hakkında da bilgi veren Akın, Balıkesir'in en büyük sorununun altyapı olduğunu belirtirken şehrin geleceği için işbirliğinin önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi olarak 552 bin 669 metre altyapı hattı imalat ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Akın, 2026 yılında hayata geçirilecek projeler ve planlanan hedefler hakkında bilgi verdi. Balıkesir'in milli birliğin ve beraberliğin şehri olduğunu söyleyen Akın, "Ayrımcılığa asla izin vermiyoruz asla da vermeyeceğiz. Hizmetlerimizi götürürken asla siyasi parti ayrımı yapmıyoruz. Her ay düzenli olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarda ilçelerimizin sorunlarını masaya yatıracağız. Tek derdimiz Balıkesir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Belediye, Politika, Son Dakika

