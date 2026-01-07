Balıkesir'de imar yolsuzluğu iddiası: 4 gözaltı - Son Dakika
Balıkesir'de imar yolsuzluğu iddiası: 4 gözaltı

07.01.2026 21:00  Güncelleme: 21:14
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi F.G. ve 3 kişi, imar yolsuzluğu iddialarıyla gözaltına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, olayın kurum faaliyetleriyle ilgisi olmadığını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Balıkesirspor Başkan Yardımcısı, imar yolsuzluğu iddiası ile gözaltına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yürütülen adli sürecin kurum faaliyetleriyle ilgisi olmadığını açıkladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri imar yolsuzluğu iddiası ile operasyon düzenledi. Operasyonda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı da olan meclis üyesi F.G. ile 3 kişi daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyon ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve iştirakimiz olan BASKİ Genel Müdürlüğü'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğine ve personelimizin gözaltına alındığına dair iddialar yer almaktadır. Söz konusu adli sürecin ve emniyet birimlerince yürütülen operasyonun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği veya BASKİ Genel Müdürlüğü'nün kurumsal faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz ve bağlı tüm birimlerimiz, hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetleri aksatmadan, mutat çalışma düzeninde sürdürmektedir. Belediye binamızda veya iştiraklerimizde iddia edildiği gibi bir arama veya hizmetlerimizin aksamasına sebebiyet verecek hiçbir faaliyet söz konusu değildir. Kurumumuzun adını yıpratmaya yönelik, teyit edilmemiş ve spekülatif haberlere itibar edilmemesini; konuyla ilgili yalnızca yetkili adli merciler tarafından yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim anlayışımızla görevimizin başında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
