Balıkesir'deki Patlama Soruşturulacak

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Konuyla ilgili olarak çok daha detaylı çalışma yapılacaktır. Hem adli soruşturma yapılacaktır hem de iş güvenliği uzmanları konuya dair raporlarını, değerlendirmelerini aktaracaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Balıkesir'in Karasi ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin iş kazalarında karnesi en kötü ülkelerin başında geldiğini öne süren Kavuncu, "Avrupa'da en kötüyüz, dünyada da yerimiz utanç verici durumda. Her gün 3-4 işçimizi iş kazalarında kaybediyoruz. Elbette bu işin ana sorumlusu iktidardır." diye konuştu.

Kavuncu, iş kazaları konusunda anlayışın değişmesi gerektiğini de vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Balıkesir'deki fabrikada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Umarım bundan sonrasında bu tür haberlere yer vermeyiz, gerekli önlemler alınır." ifadesini kullandı.

Suriye'deki gelişmeleri zafer havasıyla sunmanın ya da "hezimet" diyerek eleştirmenin doğru olmadığını anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyatlı ve dengeli bir yaklaşım benimsemek en doğrusudur. Suriye halkı yeni bir siyasal sistem kuracak ve bu süreçte Türkiye-Suriye diyaloglarının güçlü bir süreci yaşanacaktır. Ancak öncelikli olarak Suriye topraklarının bölücü terörden arınması gerekmektedir. PKK- YPG'nin Suriye'de yer bulmaması ve silahlarını geçiş hükümetine devretmesi şarttır. Suriyeli olmayan teröristlerin de sınır dışı edilmesi gerekir. Bir tek terörist dahi sınırlarımızda yer bulmamalıdır. Bölücü teröre artık tahammülümüz yoktur."

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, 2024 yılının kelimesi olarak, "kalabalık yalnızlık" kelimesinin seçildiğini söyleyen Kılıç, bu kavramın çok derin anlamlar içerdiğini belirtti.

Kılıç, bu kavramın daha çok konuşulması, anlamının derinlemesine tartışılması ve bu kavram üzerine toplumsal farkındalık oluşması gerektiğine dikkati çekti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yarılara acil şifalar diledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemleri eleştiren Temelli, Türkiye'de grev yasaklarına son verilmesi gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin Suriye'de izlediği politikalara tepki gösteren Temelli, "Kavram setinizden terörü çıkarın. Suriye'ye bir bütün olarak bakın. Suriye'nin bir kısmına bakıyorsunuz, diğer kısmını görmezden geliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"İş kazlarında Avrupa'da Fransa birinci sırada"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Balıkesir'deki patlama haberiyle derinden sarsıldıklarını belirterek, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Meclis'in sadece başsağlığı dileme yeri olmaması gerektiğini söyleyen Emir, "Meclis'in iş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir alması gereken en yüksek makam olduğunu hatırlatmak istiyorum." görüşünü paylaştı.

Türkiye'de iş kazalarının çok yüksek olduğunu anlatan Emir, günde ortalama 4 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İş kazalarında hayatını kaybedenlere dair verileri paylaşan Emir, iş kazalarında verilen cezaların da yetersiz kaldığını aktardı.

Gazeteci Özlem Gürses'in katıldığı ödül töreninde gözaltına alınmasını eleştiren Emir, "Çağırsalar gelecek, kaçacak yeri yok. Türk ordusunu küçük düşürmek niyeti olmadığı açıkça bilinen bir gazeteci. Kelepçe takıldı, kötü muamele yapıldı." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Balıkesir'deki patlamanın kendilerini yasa boğduğunu ifade etti. Bölgeye, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Savunma bakanlarının intikal ettiğini kaydeden Zengin, "Konuyla ilgili olarak çok daha detaylı çalışma yapılacaktır. Hem adli soruşturma yapılacaktır hem de iş güvenliği uzmanları konuya dair raporlarını, değerlendirmelerini aktaracaktır." dedi.

İş kazalarında Avrupa'da Fransa'nın birinci sırada olduğunu vurgulayan Zengin, Fransa, Almanya ve İtalya'nın iş kazalarında, insan kayıplarında birinci sıraya çıktığını kaydetti.

Zengin, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun gündem dışı konuşmasında ifade ettiği, "Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir." sözlerine tepki gösterdi.

Özlem Zengin, "Diyarbakır nerede? Diyarbakır Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili değil mi? Yeri mi değişti? GAP'a 25 milyar dolar harcanmış." ifadesini kullandı.

Tarımsal sulamaya yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Zengin, "Bu cümleleri söylerken bu lafların nereye gittiğini düşünmek gerekiyor. Türkiye'yi sizin kafanızdaki gibi parçalı mı algılayalım? Suriye için telakki ettiğiniz şeyi Türkiye için düşünmüyorsunuz. Türkiye'ye dair bölücü ifadeler kullanmak, ayrıştırıcı bir dil kullanmaya da sizin haddiniz olmadığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.