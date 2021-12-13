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Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika

Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret

13.12.2021 11:48
Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile ekibini ağırladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile ekibini ağırladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi idarecilerini misafir etti. Başkan Osman Zolan, ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan ve idarecileri ile Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Denizli, 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra mesai mefhumu gözetmeden vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz çalıştık. Nerede bir sorun varsa tespit ediyor ve Büyükşehir Belediyesi olarak çözmek için gayret ediyoruz" dedi. Karşılıklı fikir alışverişi ve istişarenin büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Karşılıklı danışma ve fikir alışverişi açısından buluşmamızı çok kıymetli görüyorum" diye konuştu.

"Başkan Zolan'ın halkın içinde kulağı var"

2004 yılından itibaren Denizli'nin aynı anlayışla yönetildiğini, 2014 yılında büyükşehir statüsü ile birlikte de şehrin tamamında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sorunları çöze çöze bugüne geldiklerini kaydeden Başkan Zolan, Başkan Yılmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle tecrübelerini paylaştı. Denizli'ye gerçekleştirdikleri ziyaretten ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yılmaz, ağabeyinin 7 yıldır Denizli'de yaşadığını ve Başkan Zolan'ın başarılı çalışmalarını ağabeyinden sürekli duyduğunu belirterek, "Ağabeyim diyor ki; 'Osman Başkanın sanki halkın içinde bir kulağı var. Biz bir şeyi konuşmaya başlıyoruz, Büyükşehir Belediyesi hemen o işi yapıyor" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımları misafirleri ile paylaştı.

Denizli'nin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri tanıtıldı

Karşılıklı fikir alışverişi ve görüşmelerin ardından Başkan Osman Zolan, Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni gezdirerek tesis hakkında ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi heyeti ertesi gün ise, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Çamlık Mesireliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Pamukkale gibi Denizli'nin birçok önemli turizm ve kültür merkezlerini de ziyaret etti. - DENİZLİ

Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret
Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret
Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret
Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret
Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret
Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret

Yücel Yılmaz, Osman Zolan, Balıkesir, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Balıkesir'den Denizli Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika


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