Balıkesir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sındırgı'dan Yağcıbedir Halısı hediye edildi - Son Dakika
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Balıkesir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sındırgı'dan Yağcıbedir Halısı hediye edildi

09.10.2022 00:07

Balıkesir gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sındırgı'dan Yağcıbedir Halısı hediye edildi Toplu açılış töreni için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sındırgı'dan Yağcıbedir Halısı hediye edildi

BALIKESİR - Toplu açılış töreni için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a burada Sındırgı'nın yağcıbedir halısı hediye edildi.

Toplantı ve ziyaret sonrasında Sındırgı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel dokunan ilmek ilmek duyguların, hasretlerin işlendiği, coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait 3000 yıllık bir kültür eseri kız Yağcıbedir Halısı Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti Sındırgı ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla tarafından Sındırgılı vatandaşlar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halının özellikleri hakkında bilgi vererek, Sındırgılı vatandaşların hasretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelmesini beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönemde Sındırgı ilçesini ziyaret etmişti.

Toplu açılış töreninde muhteşem bir sevgi selinin olduğunu, Sındırgı'dan binlerce kişinin de tarihi buluşmada yer aldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "AK Parti bir parti değil, partiler ötesidir. AK Parti bir dava, sevda, aşk, sevgi, muhabbet, birlik ve beraberliktir. Birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimiz mübarek olsun. İlmek ilmek duyguların işlendiği Yağcıbedir halısını ilmek ilmek Türkiye'yi işleyen güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ederek Sındırgılı vatandaşlarımızın selamlarını ilettik. 3000 yıllık kültürümüz Yağcıbedir halılarımız gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde,Teşkilatımızın büyük gücüyle ilçemizi ilmek ilmek dokuyoruz. Bu tarihi buluşmaya katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sındırgı'dan Yağcıbedir Halısı hediye edildi - Son Dakika

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