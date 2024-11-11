Balıkesir Milletvekili Öztaylan, Şehrin Geleceği İçin Önemli Projeleri Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Balıkesir Milletvekili Öztaylan, Şehrin Geleceği İçin Önemli Projeleri Açıkladı

Balıkesir Milletvekili Öztaylan, Şehrin Geleceği İçin Önemli Projeleri Açıkladı

AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir'de düzenlediği basın toplantısında yeni ilçe emniyet binası, hastane ve stadyum projeleri hakkında bilgiler verdi.

11.11.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Balıkesir AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, düzenlediği basın toplantısında şehrin önemli projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıda, yeni ilçe emniyet binası, stadyum ve hastane projeleri ele alındı.

Balıkesir Ak Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan 11 Ekim tarihinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısını Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Göksel Karlahan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Doğan ile birlikte gerçekleştirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Öztaylan daha sonra basın mensuplarının sorunuları cevapladı.

Öztaylan, eski meteoroloji binasının bulunduğu bölgeye yapılacak yeni ilçe emniyet binası hakkında şu açıklamayı yaptı: "Sayın Bakanımızın gelmesiyle hem Balıkesir'e hem de Bandırma'mıza iki önemli yatırım aldık. Beş ayrı noktadan Bandırma'daki emniyet işleri yürütülüyor. Yirmi altı dönümlük bir arazimiz var, buraya bir emniyet müdürlüğü yapılması konusunda başvuru yapmıştık. Sayın Bakanımıza ve il emniyet müdürümüze bu konuyu aktardık ve sağ olsunlar uygun gördüler. Burayı önemsediklerini ifade ettiler ve inşallah 2025 yatırım programında Bandırma'ya yakışır bir ilçe emniyet müdürlüğü kazandırmak üzere ilk adımı atacağız."

Öztaylan, hastane projesi hakkında ise şu bilgileri verdi: "2024 yılında Bandırma Devlet Hastanesi ve Edremit Devlet Hastanesi'nin yatırım programındaki yerleri ile beraber sağlık altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. 2024 yılında mevcut araştırma hastanesinin bulunduğu, üniversitenin sağ tarafındaki doksan dönümlük alana 400 yataklı hastaneyi yatırım programına dahil ettik. Bu, milletvekili olduğum andan itibaren en çok önem verdiğim konulardan biriydi. Yatırım programına alındı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde proje ihalesine çıkılacak. Projeyle birlikte etüt raporları, inşaat çalışmaları ve yapısal aşamalara geçilecek. Bu süreci tüm milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte yakından takip ediyoruz."

Son olarak stadyum projesine değinen Öztaylan, "Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma Belediye Başkanı Sayın Dursun Mirza ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın, Bandırma'ya yeni bir stat sözü verdiler. 24 Mart'ta Ahmet Akın Bey 'Çok güzel bir stat yapacağız' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak, maalesef Bandırma Belediyesi'nin tek başına stat yapabilecek bir bütçesi yok. Keşke daha önceki yıllarda gelir kapıları artırılsaydı da Bandırma Belediyesi de bunu gerçekleştirebilseydi. Şimdi top onlarda. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Güney Marmara Koordinatörü Sayın Karakoyun da 'Sözümüzün arkasındayız, stat yapacağız' dedi. Ancak, Dursun Başkan'dan bu konuda bir açıklama duymadık. İlçe ve Büyükşehir Belediyelerinin bu konuda bir araya gelmeleri gerekiyor. Ben hükümet olarak, Ankara'da sizlerin temsilcisi olarak her türlü bürokratik ve hukuki destek vermeye hazırım. Memleketimize hizmet gelsin, sorunları çözelim, ben bunun için varım." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir Milletvekili Öztaylan, Şehrin Geleceği İçin Önemli Projeleri Açıkladı - Son Dakika

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