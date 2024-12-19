Bandırma Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Bandırma Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısını Gerçekleştirdi

Bandırma Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısını Gerçekleştirdi

Bandırma Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve projeler hakkında haftalık encümen toplantısını yaparak, yeni yatırımlar ve mevcut projelerin durumunu değerlendirdi.

19.12.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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Bandırma Belediyesi, haftalık encümen toplantısını gerçekleştirerek, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmalar, yatırımlar ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Belediye yetkilileri, toplantıda, vatandaşların taleplerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla özveriyle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Toplantıda, ilçedeki çeşitli projelerin ilerleyişi, yapılması planlanan yeni yatırımlar ve mevcut çalışmaların durumu masaya yatırıldı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Belediyemizin haftalık encümen toplantısını gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçlara yönelik çalışmalar, yatırımlar ve projeler üzerine görüşüyoruz. Talepleri en iyi şekilde karşılamak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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