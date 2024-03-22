Bandırma'da seçim çalışmaları sırasında stadyum sözü alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bandırma'da seçim çalışmaları sırasında stadyum sözü alındı

Bandırma\'da seçim çalışmaları sırasında stadyum sözü alındı

AK Parti ve CHP adayları Bandırmasporlu taraftarlarla bir araya gelerek stadyum sözü aldı. AK Parti adayı Cemal Öztaylan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Bandırma'ya stadyum yapılacağı sözünü aldı. CHP adayı Dursun Mirza ise konunun takipçisi olacağını belirtti.

22.03.2024 09:48  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yerel seçim çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. AK Parti'nin adayı Cemal Öztaylan ve CHP'nin adayı Dursun Mirza, Bandırmasporlu taraftarlarla bir araya geldi. AK Partili Öztaylan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı görüntülü arayarak Bandırma'ya stat sözü aldı. CHP'li Dursun Mirza ise işin takipçisi olacağını söyleyerek konuya dahil olunca Öztaylan, "Bak dalgana Dursun'um" diyerek meydandan uğurladı.

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği'nin gelenekselleşen iftar yemeği etkinliği gerçekleştirildi. Görüntülü görüşme yapılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Bandırma'ya stadyum sözü alındı. Bandırmaspor Taraftarlar Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeği etkinliğine Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar yemeğinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Bandırma'ya stadyum sözü aldı. Ardından Cemal Öztaylan ve Dursun Mirza arasında yaşanan diyalog geceye damga vurdu.

Cemal Öztaylan ve Bandırmaspor Onursal Başkanı Onur Göçmez'in görüntülü görüşerek stadyum talebinde bulunduğu Bakan Osman Aşkın Bak, kendilerinde konu ile ilgili talebin bulunduğunu ve seçimlerden sonra Bandırmaspor için bir stadyum yapılacağını belirtti. Görüntülü görüşmenin ardından Cemal Öztaylan, kendisinin yanına gelen CHP Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza'nın yanında, "Ahmet Akın Bandırma'ya butik stat yapacakmış. Ben XXL stat yapacağım" dedi.

Dursun Mirza ise cevap vererek, "Stat sözünü Bandırma için aldık. Kim seçilirse stadı o takip edecek. Ben takipçisi olacağım" ifadesini kullandı. Cemal Öztaylan da, "Bak dalgana Dursun'um. Ben takip ederim, seni yormam" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Cemal Öztaylan, Dursun Mirza, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bandırma'da seçim çalışmaları sırasında stadyum sözü alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'ın Buharkent ilçesinde genç muhtar adayı çalışmalarına devam ediyor
    11:15 Aydın'ın Buharkent ilçesinde genç muhtar adayı çalışmalarına devam ediyor

    Aydın'ın Buharkent ilçesinde 1546 seçmen bulunan İstiklal Mahallesi'nin genç muhtar adayı Rıdvan Güçükaylak, adeta bir belediye başkan adayı gibi çalışıyor. Mahallesinde aylar öncesinden kiraladığı seçim ofisinde vatandaşları ağırlayan Güçükaylak 'başın düşerse dara, muhtar Rıdvan'ı ara' sloganı ile hem sorunları dinliyor hem de vaatlerini anlatıyor.

  • Emekliler Sinop'ta hayat pahalılığından yakındı
    11:05 Emekliler Sinop'ta hayat pahalılığından yakındı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki mitingine katılan emekliler, yüksek hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi. Emekliler, daha iyi bir geçim ve maaş artışı taleplerini dile getirdi.

  • MİT, Yeşil Kategorideki PKK/YPG Komutanını etkisiz hale getirdi
    11:02 MİT, Yeşil Kategorideki PKK/YPG Komutanını etkisiz hale getirdi

    MİT, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör Komutanı Seydo Kod Halil Tekin'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

  • Tarım ve Orman Bakanı Şanlıurfa'ya geldi
    11:01 Tarım ve Orman Bakanı Şanlıurfa'ya geldi

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde tohum dağıtım programına katılacak.

  • Tunceli'de Narkoçelik-Munzur Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltına Alındı
    10:59 Tunceli'de Narkoçelik-Munzur Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen Narkoçelik-Munzur Operasyonu'nda 40 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda, sentetik ecza hap, esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, kama, döner bıçağı, cep telefonu ve flash bellek ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, gümrük kaçağı altınla yakalandı
    10:57 Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, gümrük kaçağı altınla yakalandı

    Kars'ta bulunan Harakani Havalimanı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ermenistan uyruklu 2 şüphelinin çantasında 686,55 gram gümrük kaçağı altın bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

  • İYİ Partili Öztürk, CHP'lilere tepki gösterdi
    10:49 İYİ Partili Öztürk, CHP'lilere tepki gösterdi

    Denizli'nin Çal ilçesinde 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Çal Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Öztürk, sosyal medyada kendisini etiketleyen CHP'lilere tepki gösterdi.

  • Büyükçekmece Belediyesi'nden Edirne Ramazan Gezisi
    10:47 Büyükçekmece Belediyesi'nden Edirne Ramazan Gezisi

    Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne Ramazan Gezisi'nde bin 750 kadın bir araya geldi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e başpehlivanlık altın kemeri takdim edildi.

  • Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı
    10:42 Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

  • AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı
    10:36 AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı

    AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri gibi birçok destek yer alıyor.

  • Vahap Seçer, Tarsus'ta Oto Galericiler Sitesi ve Tırcılar Kooperatifi'ni ziyaret etti
    10:35 Vahap Seçer, Tarsus'ta Oto Galericiler Sitesi ve Tırcılar Kooperatifi'ni ziyaret etti

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Tarsus Oto Galericiler Sitesi ile Tarsus Tırcılar ve Kamyoncular Kooperatifi’ni ziyaret etti.


10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
09:01 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
08:49 İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz’in transferi için Arda Güler’i takasta kullanacak İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak
08:21 Turgut Altınok’un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
10:38 Türkiye’de de oynamıştı Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı Türkiye'de de oynamıştı! Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı
10:34 Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı
10:27 Rekabet Kurulu devreye girdi Yemeksepeti’ne soruşturma başlatıldı Rekabet Kurulu devreye girdi! Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı
10:24 Antalya’da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor
10:23 Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor
10:06 MİT, PKK’nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi
09:37 “Emniyettenim“ diyerek saldıran maganda gözaltına alındı "Emniyettenim" diyerek saldıran maganda gözaltına alındı
08:05 İstanbul’da Mahzen operasyonu Ümit Değirmenci’nin çetesi çökertildi İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi
07:42 Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular Cesediyle saatlerce gezdiler Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular! Cesediyle saatlerce gezdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 11:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da seçim çalışmaları sırasında stadyum sözü alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement