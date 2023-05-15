Barış Atay'ın yerini verdiği Can Atalay mecliste - Son Dakika
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Barış Atay'ın yerini verdiği Can Atalay mecliste

15.05.2023 11:10

Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı Barış Atay, Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakmıştı. Atay, aday olduğu Antalya'da seçilemedi. Yerini verdiği Can Atalay ise kesin olmayan sonuçlara göre Hatay'dan milletvekili seçildi.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay, Hatay'dan aday gösterilmişti. Anadolu Ajansının aktardığı son verilere göre Atalay yüzde 8,7 oyla Meclise girdi. Sonucun kesinleşmesi durumunda Silivri Cezaevinde bulunan Atalay tahliye edilecek ve Mecliste görev yapacak.

Şu anki verilere göre Türkiye İşçi Partisi, Hatay'dan 44 bin 792 oy aldı. Bu verilere göre Hatay TİP 1. Sıra'dan aday gösterilen Can Atalay milletvekili seçiliyor.

BARIŞ ATAY SEÇİLEMEDİ

14 Mayıs seçimlerinde sonucu merakla beklenen illerden biri de Antalya. 27. dönem Hatay milletvekili Barış Atay, 2023 seçimlerinde Antalya'da Türkiye İşçi Partisinin ikinci sıra adayı oldu.

24 Haziran seçimlerinde şehirde AK Parti 6, CHP 5, İYİ Parti 3, MHP 1, HDP 1 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs seçimlerinde açıklanan verilere göre; 74,626 oy alan Türkiye İşçi Partisi, Antalya'da milletvekili çıkaramadı.

YORUMLAR (2)
  • Caner KINALI: TİP olmalıydı hep Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: İşçi partisi günün kazananlardan birisi ufak ta olsa Cevap Yaz 10 15 Yayından Kaldır
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Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakarak Meclis dışı kalan Barış Atay: Başımızı eğmek yok Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakarak Meclis dışı kalan Barış Atay: Başımızı eğmek yok

Antalya, Hatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Barış Atay'ın yerini verdiği Can Atalay mecliste - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Atay'ın yerini verdiği Can Atalay mecliste - Son Dakika
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