Barış İçin Çerçeve Yasa Çağrısı
Barış İçin Çerçeve Yasa Çağrısı

DEM Parti lideri Tülay Hatimoğulları, barış sürecinin yasal zemine kavuşması gerektiğini belirtti.

'DERHAL ÇERÇEVE YASA ÇIKARILMALI'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisi tarafından Eski E Tipi Cezaevi önünden başlayarak Ofis semtine kadar devam eden 'Barış İçin Adım At' yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe ayrıca İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş Altın, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile partililer katıldı. Burada açıklamada bulunan Hatimoğulları, sürecin yasal zemine kavuşturulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son birkaç haftadır, basında da çok işlendiği gibi süreçte bazı tıkanmaların yaşandığını hepimiz, bütün Türkiye halkı fark etmiş durumda. ve biz DEM Parti olarak bu süreçte adım atılmasının ne kadar tarihi bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Türkiye'nin geçmiş dönemdeki barış deneyimlerinden çok daha ileride bir deneyimi, çok daha ileride bir süreci yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Buradan bütün taraflara şunu ifade etmek istiyoruz. Bu süreci hiç kimse heba etmemeli, bu süreci hiç kimse tıkayacak bir rol üstlenmemeli. Bakın, sürecin tıkandığına dair tartışmalar devam ederken, biz çok iyi biliyoruz ki savaşı isteyenler, çatışmayı isteyenler, 'bu sorun devam etsin de biz de nemalanmaya devam edelim' diyen hem savaş lobileri hem siyasi çevreler olduğunun gayet farkındayız. ve onların ekmeğine asla yağ sürülmesin istiyoruz. Buradan bütün annelerle, kadınlarla, Amed halkıyla, alkış ve zılgıtlarımızla 'Barış için adım at' diyoruz. Barış için adım atmak açısından ilk hamle olarak bu süreç yasal ve hukuki bir zemine kavuşturulmalıdır. Bu sürecin mutlaka ve mutlaka, hukukla ve yasayla buluşması lazım. Beklenen çerçeve yasa acil bir biçimde çıkmalı. Parlamento tatile girmeden, bize kalırsa hemen şimdi, çalışmalara asla ara vermeden, derhal bu çerçeve yasa çıkarılmalı. Kapsamlı bir çerçeve yasa çıkarılmalı. Sembolik olarak değil, içeriği güçlendirilmiş, gerçekten ihtiyaca cevap veren bir çerçeve yasanın çıkması acildir, elzemdir."

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

