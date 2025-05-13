Barış Süreci İçin Çifte Bayram Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İnsani, somut ve güven arttırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban Bayramı'nı çifte bayram haline getirecektir." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, çok önemli ve tarihi bir sürecin içinde olduklarını, yıllardır umutla bekledikleri bir sürecin kapısının aralandığını belirtti.

Toplumun yıllardır bu günlerin hayalini kurduğunu aktaran Bakırhan, sürecin hayırlı olmasını diledi. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına değinen Bakırhan, "Bu karar demokratik çözüm için bir şans, barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 12 Mayıs, Türkiye'de artık bir takvim yaprağı değil, geçmişin büyük yüklerini hafifletmenin başlangıç günü olarak tarihe geçecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Orta Doğu'nun en tarihi günlerinden birinin dün yaşandığını anımsatan Bakırhan, şunları söyledi:

"27 Şubat'tan 12 Mayıs'a uzanan bu kısa ama tarihi süreç bir dönemin kapanışını, yeni bir dönemin açılışını ilan etti. Öcalan'ın öncülüğünde yaşanan dönüşüm hem Kürt siyasal tarihi hem de Türkiye tarihinin belki de en sarsıcı olaylarından birisidir. Büyük bedellerle yürütülen mücadele, şimdi yerini meselenin çözümüne ve demokratik bir toplumun inşasına bırakıyor. Bu karar, Kürt-Türk ilişkilerinde demokratik bir zemini kurmak, ortak bir vatan fikrini büyütmek ve barışçıl bir çözümü büyütme çağrısıdır, aynı zamanda. Bu karar, yalnızca Kürtlere değil, Türkiye toplumuna ve uluslararası kamuoyuna da verilmiş çok önemli bir mesajdır.

Bu süreçte bizlerden beklenen haklarına ve geleceğine en güçlü şekilde sahip çıkması, sözümüzü büyütmemiz ve demokratik siyaseti dönüştüren bir irade ortaya çıkarmamızdır. Siyasetin görevi ise apaçık ortadadır. Barış sürecini, kalıcı, hukuki ve siyasi düzenlemeleri yapma sorumluluğu da siyasete düşen büyük bir görevdir. Uluslararası kamuoyuna düşen de bu sürece gerçek anlamda destek olmak ve omuz vermektir. Başta Meclis olmak üzere siyasi partiler, sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, aydınlar, yazarlar, sanatçılar bu sürecin gerçek sahipleridir."

"Zor ve zahmetli bir yol"

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını aktararak, her iki liderin yaptığı değerlendirmeleri çok değerli ve kıymetli bulduklarını vurguladı.

Bu yapıcı yaklaşımları yürekten desteklediklerini kaydeden Bakırhan, "İşte tam da bu açıklamalardan sonra, bu vesileyle insani, somut ve güven arttırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban Bayramı'nı çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Tarihi günlerden geçildiğini dile getiren ve sürece ilişkin bilgi veren Bakırhan, "Emin olun zor ve zahmetli bir yolda olduğumuzun farkındayız ama siyasetin iradesi, gençlerin inancı, kadınların gücü ve hepinizin duasıyla birlikte bir gün bu topraklarda mutlaka barışı sağlayacağız." diye konuştu.

"Demokratik siyaset ve çözüm hepimizi güçlendirecek"

Bakırhan, bu toprakların geçmişte acı günler yaşadığını, onun için herkesin bu süreci sahiplenmesi gerektiğini, paylaşılmayacak ve çözülmeyecek bir sorunun olmadığını belirtti.

Artık ölümden değil yaşamdan, çatışma ve şiddetten değil barıştan yana olma zamanının geldiğini ifade eden Bakırhan, "Silah ve çatışma son buluyor ama güvenli limanlarında rahatsız olan küçük azınlığı da görüyoruz. Kanla, silahla beslenen, gençlerimizin yitirdikleri yaşamdan beslenen bu insanlara da Allah akıl fikir versin. İnşallah bu süreç ilerledikçe onlar da yanlış yaptıklarını göreceklerdir." görüşünü paylaştı.

Sorunların çözüm adresinin Meclis olduğunu belirten Bakırhan, bu süreçte de tarihi bir görevin Meclis'in önünde durduğunu dile getirdi. Bakırhan, "Silahlar susuyorsa demokratik siyaset konuşmalıdır. Silahlar susuyorsa demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Demokratik siyaset ve çözüm hepimizi güçlendirecek ve zenginleştirecektir." dedi.

Barış ve demokrasinin kazanmasıyla Türkiye'nin kazanacağını aktaran Bakırhan, "Barış bir lütuf, yenilgi değildir, barış 86 milyonun zaferi hepimizin kazancıdır. Herkesin kazandığı, hiç kimsenin kaybetmediği büyük bir başarı hikayesidir. Bu süreç iki taraf arasında bir al-ver süreci değildir. Bu sürecin pusulası siyaset, teminatı hukuktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Yürütme erki bazı adımlar atabilir"

Orhun Abideleri'nde "Barış aç olanı tok etmek, az olanı çok etmek için büyük bir fırsattır" ifadesinin geçtiğini hatırlatan Bakırhan, sürece destek verenlere teşekkür etti.

Bakırhan, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını da cevapladı. Bir gazetecinin "Bayramdan önce hangi adımların atılmasını bekliyorsunuz?" sorusuna Bakırhan, "Toplumun beklentilerini hepimiz biliyoruz. Bizim halktan en çok duyduğumuz talepler, bayram öncesi hasta tutsaklar, cezaevinde bulunan yüzbinlerce insan ile ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir. Biraz şüphesi ve kaygısı olan ve toplumun bu sürece tamamıyla inanması için bence yürütme erki bazı adımlar atabilir." yanıtını verdi.