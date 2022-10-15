Bartın haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti - Son Dakika
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Bartın haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti

15.10.2022 13:28
Bartın haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti

Bartın haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, patlamanın meydana geldiği bölgedeki çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Amasra, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti - Son Dakika

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