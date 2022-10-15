Bu arada partinin 22 Ekim'de yapılacak 5. kuruluş yıl dönümü etkinliği ile Akşener'in bugünkü Adana programının iptal edildiği, Akşener'in sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı bölgeye gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Amasra, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bartın politika haberleri... İYİ Parti heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra'ya gitti - Son Dakika

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