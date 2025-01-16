Barzani ve PKK/YPG Elebaşı Görüştü - Son Dakika
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Politika

Barzani ve PKK/YPG Elebaşı Görüştü

KDP Başkanı Barzani, Erbil'de PKK/YPG lideri Abdi ile Suriye'deki uzlaşmayı görüşmek üzere buluştu.

16.01.2025 23:10
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Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde terör örgütü PKK/ YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

KDP yöneticilerinden Hoşyar Zebari yaptığı açıklamada, Barzani ile terörist elebaşı Abdi'nin Erbil'de bir araya geldiğini doğrulayarak, "Erbil'de bugün gerçekleşen bu buluşma, Suriye'deki yeni yöneticilere siyasi geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için destek sağlamak açısından büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

KDP üyesi Vefa Muhammed Kerim görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaretin öncelikli gündeminin özellikle Suriye'deki Kürt tarafları arasında uzlaşma sağlanması olduğunu belirterek, "Türkiye ile kapsamlı bir uzlaşma sağlanması. Bu çerçevede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonlarını durdurması, Kürt bölgelerinden çekilmesi ve mültecilerin geri dönmesi, buna karşılık Kürt taraflarının Ankara'ya yönelik tehditlerini ve saldırılarını sonlandırması ve PKK ile bağlarını koparması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Suriye'deki ani değişimlerin IKBY ve Irak'ı etkiliyor"

IKBY Hükümeti Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, yaptığı açıklamada, Suriye'deki ani değişimlerin IKBY ve Irak üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtti. Dizayi, "Suriye'ye istikrar, refah ve güvenin geri dönmesini umut ediyoruz. Suriye'deki Kürtlerin haklarına kavuşması için mücadeleye devam ediyoruz. Oradaki Kürtlerin vatandaşlık hakları bile ellerinden alınmıştı" dedi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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