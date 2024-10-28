CHP\'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, \'Ne avukat olacaksın manken olsana\' dedi

Politika

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Haberler.com stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu.

BAŞARIR'DAN SAMİMİ İTİRAFLAR

Program boyunca samimi itiraflarda bulunan Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitede derse girdiğini ifade etti.

"ERDOĞAN İMAR DERSİME GİRDİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başarır, "İlk kez söylüyorum burada. Recep Tayyip Erdoğan imar dersime girdi. O zamanlar belediye başkanlarını idari hocamız çağırıyordu, imar derslerine veriyordu. İşte Sefa Sirmen geldi ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi, imar dersi verdi. İmar adına şanssızlığımızdı.

"KEŞKE DEDİĞİNİ YAPSAYDIM"

Recep Tayyip Erdoğan'dan ders aldıktan sonra 32. Gün programına geldi. Soru sordum kendisine. O videolar çıktı. Bayağı sohbet ettik. Ben hatta uzun boylu, zayıf yani çok yakışıklıyım demeyeyim ama omuzlarım falan geniş spor yapıyorum. Tayyip Bey, 'Sen ne avukatı olacaksın? Manken olsana' dedi. Keşke dediğini yapsaydım belki bugün başına bu kadar bela olmazdım" dedi.