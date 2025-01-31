Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." dedi.

Başarır, partisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından Abdullah Paşa Meydanı'nda düzenlenen Büyük Çarşamba Mitingi'nde, mahkeme kararlarıyla korkutulamayacaklarını söyledi.

"İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." diyen Başarır, artık takım tutar gibi parti tutmanın sonunun geldiğini belirtti.

CHP'nin ilk mitingini Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaptığını kaydeden Başarır, "Anadolu'da olacağız. Bundan sonra Edirne'de, Kars'ta, Samsun'da, Rize'de, Osmaniye'de, her yerde olacağız. Köylerde, mahallelerde, sokaklarda ve evlerde toplanacağız. Biz kararımızı verdik, iktidarı almaya geliyoruz. Bize bu şansı verin." ifadelerini kullandı.