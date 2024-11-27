Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki genel seçimlerde yeniden aday olmasının mümkün olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek genel seçimlerde yeniden aday olup olamayacağına yönelik tartışmalar sürerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı.
Mehmet Uçum, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten başkanlık sistemi. 1960'tan sonra parti üyeliğine engel konulmuştur. Partili bir cumhurbaşkanı olması zorunluluk değil, imkandır. Partili cumhurbaşkanlığı diye bir sistem yok. Bizim sistemimiz başkanlık sistemidir.
Aday olması mümkün. 7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum."
Son Dakika › Politika › Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı - Son Dakika
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