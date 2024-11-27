Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı - Son Dakika
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Politika

Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki genel seçimlerde yeniden aday olmasının mümkün olduğunu söyledi. Uçum, "7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

27.11.2024 19:14  Güncelleme: 19:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki genel seçimlerde yeniden aday olmasının mümkün olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek genel seçimlerde yeniden aday olup olamayacağına yönelik tartışmalar sürerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı.

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI DİYE BİR SİSTEM YOK"

Mehmet Uçum, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten başkanlık sistemi. 1960'tan sonra parti üyeliğine engel konulmuştur. Partili bir cumhurbaşkanı olması zorunluluk değil, imkandır. Partili cumhurbaşkanlığı diye bir sistem yok. Bizim sistemimiz başkanlık sistemidir.

"7 MAYIS 2028'DEN ÖNCE MECLİS'İN ALACAĞI KARARLA ADAYLIK YOLU AÇILABİLİR"

Aday olması mümkün. 7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum."

Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Uçum, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Ercan Karatas:
    Koltuğa Yapıştın sana çok oy verdik ama artık yeter benden bu kadar hakkınızı helal edin benim adayımda bu dersin olur biter 204 22 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Yine seçilecek, görünen köy kılavuz istemez. Neden mi, çünkü gerçekten oy verecek başka kimseyi göremiyor millet. 51 165 Yanıtla
  • McA !:
    Bu site iktidar ı eleştiren doğruları yazdığınız ve beğeni sayısı 100 u geçince yorumunuzu siliyor yani bu site de yandaş çıktı 145 11 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    RTE hiçbir zaman bu ülkenin bir değeri olamaz sadece kendi cenahı,yandaşları Mehmet uçuma göre bir değer olabilir nede olsa işin kaymağını yiyor. 129 21 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Ülke batmış kendinizi kurtarma projeleri üretin bakalım yiyin efendiler bitmezzz doymuyorsunuzzz 133 14 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Birazda gençler gelsın 96 12 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Resmi olmasa da sonuçta hangi partiden yana olduğu belli. Tarafsız değil. Sizin amacınız onu ömür boyu iktidarda tutmak. İktidar olamazsa dokunulmazlığı kalkacak. Milli değermiş!!! Çok değerli çok!! Öyle böyle değil yani.. 94 7 Yanıtla
  • Sinan K:
    Yeter artık yeter alicengiz oyunlari ile nasil tekrar aday yaparız diye uğraşıyorsunuz hani son kez aday oluyordu ne oldu bırakın oynamayın şu yasalarla artik 89 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DUMEN PEŞİNDELER 79 5 Yanıtla
  • Kendine Has:
    Yahu bizdekiler neden ölünceye kadar o koltukta kalmak ister, bırakıp s...r olup gitmek çok mu zor?!?! 66 6 Yanıtla
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