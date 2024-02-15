AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, DİSİDER\'i ziyaret etti

Politika

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, seçim çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneğine (DİSİDER) ziyaret gerçekleştirdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Halis Bilden, seçim ziyaretlerine devam ediyor. Bilden, bu çerçevede DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ve dernek üyelerini ziyaret etti. Kentin ekonomisi üzerine değerlendirme yapılan ziyarette konuşan Şeyhmus Akbaş, hizmet konusunda üzerlerine düşen tüm görev için hazır olduklarını söyledi. Akbaş, "Başkanımız, hem deneyim tecrübesi anlamında hem uzun yıllar bürokrat kültürü almasından dolayı şehrimize önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Kendisine güveniyor ve inanıyoruz. Kendisinin deneyim tecrübesiyle inşallah şehrimizi hep beraber bir marka haline getireceğiz. Bu konuda bize de bir görev düşerse daima hazırız" dedi.

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, bir aydır aralıksız sahada olduğunu belirterek, "Diyarbakırımızın iş insanlarından müteşekkil ciddi dinamitleri var. DİSİDER'de bu dinamitlerin en başında gelen bir oluşumdur. 31 Mart seçimleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni Diyarbakır için uygun buldu ve ilimize gönderdi. Geçen hafta da 17 ilçemizin adayını ilan ettik. Pazartesi de meclis üyelerimizin hepsini açıklayıp bitirmiş olacağız. Ben de bir aydır sahadayım. Hiç durmadık" diye konuştu.

Diyarbakır'ı hak ettiği konuma getireceğini ifade eden Bilden, "Diyarbakır çok dinamit bir şehir, potansiyeli çok yüksek olan bir şehir. İş insanları olarak bunu benden daha fazla biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Benim amacım Diyarbakır'ı hak ettiği noktaya sizlerle beraber taşımak. İş insanlarının önündeki engellerin büyük bir kısmını biliyorum. Daha önceki çalışma hayatımda da dönem dönem iş insanı hemşerilerimizle görüşüyorduk. Sorunlarıyla ilgili üzerime düşen kısımları çözmeye çalışıyordum. Ama artık Ankara'dan, İstanbul'dan yanınıza geldim. Evimize geldik" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR