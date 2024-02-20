BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Siyasi Parti İlçe Teşkilatlarını Ziyaret Etti

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Oltu İlçe Başkanı Abdulrezak Aydemir ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Oltu'daki siyasi parti ilçe teşkilatlarına nezaket ziyareti yaptı.

Oltu'da Siyasi parti ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, demokrasi şenliği içinde seçim süreci umut ettiklerini söyleyerek birlik beraberlik mesajı verdi ve "Bütün adaylarımız bizim için kıymetlidir. Tatlı bir rekabetle seçim sürecini atlatacağız" dedi.

BBP Oltu Belediye Başkan adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında çiçeği burnundaki AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz'u ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede seçim sürecine yönelik fikir alış verişinde bulunulurken, Cumhur İttifakı partilerinden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin selamlarını iletti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu hediye etti.

Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşa ve BBP heyeti daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Oltu İlçe Başkanı Yüksel Atabay'ı, Saadet Partisi Oltu İlçe Başkanı Mahmut Gürsoy'u ve İYİ Parti Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ'ı ziyaret etti ve başarılar diledi. - ERZURUM