Başkan Adayı Pekdemir Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

İftardan sonrada mahalle toplantılarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Pekdemir "Daha önce yaptım, şimdi de yaparım" diyerek, seçmenden destek istiyor.
Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Genel Meclis Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla Denizli'nin adım basmadığı, hizmet götürmediği yer kalmadığını ifade eden Pekdemir, iftardan sonra yapılan mahalle toplantılarında "Daha önce yaptım, şimdide yaparım" diyerek göreve geldikten sonra Pamukkale'de yapacaklarını anlatıyor. Göreve geldiği takdirde başarılı işlere imza atacaklarını ifade eden Pekdemir, "Allah'ın izniyle Pamukkale'yi öyle bir değiştireceğiz ki; göç edilen değil, kabul bulan bir ilçe haline getireceğiz. Hep birlikte sorunlarımızı çözecek, birlikte çalışacağız" dedi. - DENİZLİ
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Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı. Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu belirterek, evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, Ayancık başta olmak üzere depremzedeleri unutmadıklarını ve İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacaklarını vurguladı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 15 bin 398 şahsın sorgusu yapıldı. Bu süre zarfında 235 şahıs yakalanırken, 83 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 3 adet silah ele geçirildi. 2024 yılında ise toplamda 1801 şahıs yakalandı ve 870 şahıs tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş programı kapsamında Bulanık ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, projelerin hayata geçirileceğini ve laf üstüne laf koymayacaklarını belirtti. Yılmaz, AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Yakup Kaya'nın projelerinin arkasında olduklarını ifade etti. Ayrıca, bölgede huzur ve güven ortamının sağlandığını ve Türkiye'nin daha da büyüyeceğini vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmirli hemşehrilerin daha çok hizmet edecek bir adaya yöneleceğini düşündüğünü belirtti. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire'de projelerini anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en borçlu belediyelerin tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı belediyeler olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu 5 yıl içinde 20 kat artarak 4,5 milyar TL'ye yükseldi. Işıkhan, emeklilere daha fazla pay verileceğini ve AK Parti belediyeciliğiyle Ankara'yı kalkındıracaklarını söyledi.
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