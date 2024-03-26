Başkan Adayı Pekdemir Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

İftardan sonrada mahalle toplantılarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Pekdemir "Daha önce yaptım, şimdi de yaparım" diyerek, seçmenden destek istiyor.

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Genel Meclis Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla Denizli'nin adım basmadığı, hizmet götürmediği yer kalmadığını ifade eden Pekdemir, iftardan sonra yapılan mahalle toplantılarında "Daha önce yaptım, şimdide yaparım" diyerek göreve geldikten sonra Pamukkale'de yapacaklarını anlatıyor. Göreve geldiği takdirde başarılı işlere imza atacaklarını ifade eden Pekdemir, "Allah'ın izniyle Pamukkale'yi öyle bir değiştireceğiz ki; göç edilen değil, kabul bulan bir ilçe haline getireceğiz. Hep birlikte sorunlarımızı çözecek, birlikte çalışacağız" dedi. - DENİZLİ