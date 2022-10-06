Başkan Akçadurak: "Kamu malına zarar vermek bir insanlık suçudur" - Son Dakika
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Başkan Akçadurak: "Kamu malına zarar vermek bir insanlık suçudur"

06.10.2022 11:35
Başkan Akçadurak: "Kamu malına zarar vermek bir insanlık suçudur"

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, belediye tarafından yapılan yaşam alanlarında ve park alanlarında bulunan oturma ve kamelyalara zarar veriliyor.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, belediye tarafından yapılan yaşam alanlarında ve park alanlarında bulunan oturma ve kamelyalara zarar veriliyor.

Adnan Menderes Yaşam Parkı başta olmak üzere şehrin farklı noktalarında bulunan yaşam alanlarında, parklarda oturma bankları, kamelyalar ile tuvaletlere verilen zarar gözler önüne serildi.

Sosyal alanlara, parklara, çocuk oyun guruplarına, şehir içi tuvaletlere verilen zararların yapılan çalışmalara ve verilen emeğe zarar vermek olmadığını, tüm Gediz halkının sosyal haklarına yapılan bir saldırı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak,

"Şehrimizin yaşanabilir bir yer olması için hep birlikte çalışmalıyız. Hepimize düşen görev ise yapılan bu hizmetlere sahip çıkmak ve onları korumaktır. Birbirimizin hakkına riayet edip saygı göstermeliyiz" dedi.

Başkan Akçadurak, "Gediz Belediyesi olarak bizlerin en büyük görevi, kentte yaşayan her bir vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti vermek, vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğuna katkı sağlamaktır. Bunu yaparken de tüm hizmetlerin, tesislerin, yapıların ve projelerin bedelini hepimizin katkılarıyla hayata geçtiği hassasiyetine büyük özen gösteriyoruz. Biz böylesine titiz bir tutum içerisindeyken ilçemize kazandırdığımız parklarımızın, tesislerimizin ve sosyal alanlarımızın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarara uğraması, kırılması, bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Zira söz konusu alan, eser ve tesislerin tamamı birer kamu malıdır, tüyü bitmemiş yetimin hakkı ve Gediz'de yaşayan her bir bireye aittir. Hepimizin ortak malı olan tesislere yapılanlar sadece bizlerin çalışması ve emeğine değil, tüm hemşerilerimizin hakkınada da yapılmış bir saygısızlık, bir saldırıdır" şeklinde konuştu.

Kamu malına zarar verenler aslında farkında olmadan kendi mallarına zarar vermiş oluyorlar ifadelerini kullanan Başkan Muharrem Akçadurak, "Halkımızın bu konuda bizlere destek olmalarını bu tür olaylara şahit oldukları anlarda emniyet güçlerimize veya Belediye ekiplerimize ihbarda bulunmasını rica ediyoruz. Nasıl ki insanlar evlerindeki eşyaları kırıp tahrip ederek zarar vermiyorsa bu kamu mallarına da hiçbir şekilde zarar vermemelidir. Halkın malına zarar vermek, kırmak kendi malımıza, çocuklarımızın geleceğine zarar vermektir" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Muharrem Akçadurak, Adnan Menderes, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Akçadurak: 'Kamu malına zarar vermek bir insanlık suçudur' - Son Dakika

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