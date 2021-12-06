Başkan Akgün: "Tepecik'in imar planlarında sona gelindi" - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında yapıldı. Başkan Akgün, Tepecik halkının uzun zamandır beklediği imar planlarında sona gelindiğini açıkladı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü başta olmak üzere ay içindeki önemli gün ve haftalara yönelik olarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından gündem ve ek gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

"Hiç kimse vatandaşın dört gözle beklediği hizmeti engellemez"

Tepecik halkının uzun süredir çıkmasını beklediği ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkmayan imar planları konusunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: "Tepecik planları uzun zaman gündemi meşgul etmiştir. 2000'den bu tarafa, orası müstakil belediyedir. 2004'den bu yana Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken bir işti. Beş binliğini yapacak, binliğini de o günkü belde belediyesi yapacaktı. O günden bugüne tepine tepine anlatamadık. Keşke 2005'te, 2006'da yapılsaydı. Keşke 15 yıl içerisinde yapılsaydı da Tepecik depreme hazırlanmış olsaydı. Ben de bu yönden düşünüyorum. Biz belediye meclis üyeleri, burayı yöneten seçilmiş insanlarız. Kahvedeki siyaset, kahvedeki dedikoduyu kim yaparsa yapsın. Bizim görevimiz artık çok gecikmiş olan Tepecik, Türkoba ve diğer planlarımızı bir an önce bitirmenin yollarını bulmak. Tepecik planları bitme noktasına gelmiştir. Kısa bir zamanda Büyükşehir Meclisi'nden çıkıp buraya gelecek ve çok süratli çıkartacağız. Bunun için bu hafta içeresinde gelmek isteyen arkadaşlarımız ile beraber imar komisyonuna gideceğiz. Bakacağız, bizi rahatsız eden, halkımızı, şehrimizi rahatsız edecek bir şey var mı? Yoksa buyurun kardeşim meclise. Meclisten de ne AK Parti, ne CHP, ne İyi Parti, ne MHP hiç kimse vatandaşın dört gözle beklemiş olduğu hizmeti engellemez."

"Tepecik 3 mahalle olacak"

AK Parti grubunun, Tepecik isminin beldedeki diğer mahallerin isminin önüne verilmesi yönündeki önerisine de cevap veren Başkan Akgün, "Bizim meclis üyesi arkadaşımız Nevzat Sezen dedi ki Tepecik'in ismi kayboluyor. Bunun üzerine biz bir çalışma başlattık. Tepecik'in iki mahallesini ve nüfusunu masaya yatırdık. Tepecik'i muhtemelen 3 mahalleye çıkartıyoruz. Aynen diğer yerlerde olduğu gibi bir tanesi Tepecik Mahallesi, bir tanesi Ulus Mahallesi, bir tanesi de Hürriyet Mahallesi. İki mahallede kalacaksak önlerine Tepecik ismi konmayacak. Bir tanesi Tepecik'e dönüşecek. Benim kanaatim 3 mahalleye çıkarmaktır. İmar planlarından sonra müthiş bir nüfus artışı olacak. Tepecik merkezini biraz yukarı biraz aşağı yönlendirerek, Tepecik merkezini mahalle olarak korumak doğru olur. Çalışmada çıkacak olan imar planında nüfusun ne olacağına göre burası karar verecek. Bu çalışmanın nihai sona ermesi için planın önümüze gelmesi lazım."

Vergi Dairesi Tepecik'te 1 yıl daha hizmet verecek

Mecliste görüşülen bir diğer önemli gündem maddesi ise Tepecik Ulus Mahallesinde geçici olarak hizmet veren Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğüne yönelik alınan karardı. Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait olan ve Gelirler İdaresi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına tahsis edilen Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğünün tahsis süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. - İSTANBUL