AK Parti Konya Milletvekili ve Belediye Başkanlarından Seçim Öncesi Basın Açıklaması

Politika

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve 3 merkez ilçe belediye başkanı, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler öncesi toplu basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cuma namazı sonrası Kapu Camii önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Artık yarın itibariyle son çalışmalarımızı yapacağız ve Pazar günü de inşallah kıymetli hemşehrilerimizin sandıkta neticelerini belirleyeceği güzel bir seçimi birlikte yaşayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hareketi, yerel belediyecilikte markalaşmış Konya modelinin kıymetli belediye başkanlarımızca şehrimize kazandırdığı bu büyük hizmetleri devam ettireceğine inanıyoruz" dedi.

"Uzun yıllar boyunca Meram'ımıza, şehrimize hizmet edeceğiz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Yolculuğumuz yeni bir 'bismillah' çekme ümidiyle yavaşça bitiyor artık. Biz bu bitişi yeni bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. 5 yıl boyunca vatandaşlarımızın bize duyduğu güveni asla yere düşürmeden seçim çalışmalarına iki ay kala değil, mazbatayı aldığımız günden itibaren Konya'yı ilçeleriyle birlikte en üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Biz aynı güveni şimdi hemşehrilerimizden tekrar isteyeceğiz. Bunu isterken de gönül rahatlığıyla başımız dik istiyoruz. 31 Mart günü de sandıklarda bunu taçlandırdığımız zaman uzun yıllar boyunca Meram'ımıza, şehrimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"31 Mart'ta da sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019 yılından beri hiç tatil yapmadan çalıştıklarını kaydederek, "Sadece seçim döneminde değil, gece gündüz hizmet üretmeye gayret ettik. İnşallah aynı gayretle, aynı heyecanla çalışmamıza devam edeceğiz. Karatay'ımızda vaatlerimizin tam 3 katı projemizi gerçekleştirdik. Yeşil alanlarıyla, parklarıyla, sosyal donatı alanlarıyla ve birçok hizmetle açılıştan temel atmaya koşturduk. İnşallah aynı hızla, aynı gayretle, samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Karataylı hemşehrilerimiz vefalıdır. Onlar hizmetin karşılığını verirler. İnşallah 31 Mart'ta da sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimizle birlikte AK Parti belediyelerine buradan desteğinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Bütün ilçelerimizde en iyi neticeyi elde edeceğimize inanıyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'da, Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri, teşkilatlar, milletvekilleri ve tüm kurumlarla hizmet noktasında birlik beraberlik içerisinde 5 yılı hizmetlerle dolu olarak geçirdiklerini vurgulayarak, "Yeni bir dönemin başlangıcındayız. Konya'mızda güzel bir seçim dönemi geçirildi. Huzur içerisinde, sükun içerisinde biz adeta bu seçim kampanyası sürecinde hemşehrimizle yeniden buluştuk. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Adeta bizi bağırlarına basıyorlar. Biz inanıyoruz ki 31 Mart akşamında Konya'mızda yine rekor oylarla Cumhur İttifakı adayları başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün ilçelerde en iyi neticeyi de elde edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Altay gösterilen teveccühten dolayı Konyalılara teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da görev süresi boyunca Konya için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Bu şehre 6 yıldır hizmet ediyoruz. Konya'nın hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir gayret içerisinde olduk. Elhamdülillah çok yoğun ve güzel bir çalışma döneminin sonuna geldik. Özellikle son 2 aydır 31 ilçemizin tamamında çalışmalar yürütüyoruz. Temel atma, açılış törenlerimizi gerçekleştirdik, mitingler yaptık, iftar programları düzenledik ve 31 ilçemizin tamamında Konyalıların büyük sevgi ve muhabbetiyle karşılaştık. Bu vesileyle tüm Konyalılara 42 bin kilometrekarelik alanda bize gösterdikleri sevgi, muhabbet ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Konya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline getirmek için çalışıyoruz"

Başkan Altay, 31 Mart Pazar günü sanığa gidileceğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık seçime gidiyoruz. Pazar günü sandık ve irade milletimizin olacak. Konyalılar sandıkla her buluştuğunda Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek oranda destek verdi. Bu seçimde de Konya'nın ferasetine inanıyoruz. En güzel neticeleri elde etmek için biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Hem Büyükşehir'de hem 31 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla Konya'mıza bir 5 yıl daha hizmet etmek istiyoruz. Aynı duyguyu paylaşan arkadaşlarımızla Konya'nın eksik kalan işlerini tamamlayarak, Konya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Konyalılara tekrar bize gösterdikleri destek, muhabbet ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biz Konyalılara her zaman güvendik, Konyalılar da bizi hiç mahcup etmedi."

"Belediye başkan adaylarımızın tamamına destek istiyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, hizmet sırasının kendilerinde olduğunu ifade ederek, "Konya'ya hizmete devam etmek istiyoruz. Konya hizmetler gördü ama bu dönemde gördüğü disiplinli çalışmayı, eş anlamlı çalışmayı ve hizmette eşik atlamayı önümüzdeki yıllarda sık sık hatırlayacak. Önemli olan hizmetleri iyi noktalara götürmektir. Önemli olan şehir merkezinde kaliteyi artırmaktır." açıklamalarında bulundu.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da katıldı. - KONYA