AK Parti Konya Milletvekili ve Belediye Başkanlarından Seçim Öncesi Basın Açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve 3 merkez ilçe belediye başkanı, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler öncesi toplu basın açıklaması gerçekleştirdi.
Cuma namazı sonrası Kapu Camii önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Artık yarın itibariyle son çalışmalarımızı yapacağız ve Pazar günü de inşallah kıymetli hemşehrilerimizin sandıkta neticelerini belirleyeceği güzel bir seçimi birlikte yaşayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hareketi, yerel belediyecilikte markalaşmış Konya modelinin kıymetli belediye başkanlarımızca şehrimize kazandırdığı bu büyük hizmetleri devam ettireceğine inanıyoruz" dedi.
"Uzun yıllar boyunca Meram'ımıza, şehrimize hizmet edeceğiz"
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Yolculuğumuz yeni bir 'bismillah' çekme ümidiyle yavaşça bitiyor artık. Biz bu bitişi yeni bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. 5 yıl boyunca vatandaşlarımızın bize duyduğu güveni asla yere düşürmeden seçim çalışmalarına iki ay kala değil, mazbatayı aldığımız günden itibaren Konya'yı ilçeleriyle birlikte en üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Biz aynı güveni şimdi hemşehrilerimizden tekrar isteyeceğiz. Bunu isterken de gönül rahatlığıyla başımız dik istiyoruz. 31 Mart günü de sandıklarda bunu taçlandırdığımız zaman uzun yıllar boyunca Meram'ımıza, şehrimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"31 Mart'ta da sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019 yılından beri hiç tatil yapmadan çalıştıklarını kaydederek, "Sadece seçim döneminde değil, gece gündüz hizmet üretmeye gayret ettik. İnşallah aynı gayretle, aynı heyecanla çalışmamıza devam edeceğiz. Karatay'ımızda vaatlerimizin tam 3 katı projemizi gerçekleştirdik. Yeşil alanlarıyla, parklarıyla, sosyal donatı alanlarıyla ve birçok hizmetle açılıştan temel atmaya koşturduk. İnşallah aynı hızla, aynı gayretle, samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Karataylı hemşehrilerimiz vefalıdır. Onlar hizmetin karşılığını verirler. İnşallah 31 Mart'ta da sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimizle birlikte AK Parti belediyelerine buradan desteğinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.
"Bütün ilçelerimizde en iyi neticeyi elde edeceğimize inanıyoruz"
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'da, Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri, teşkilatlar, milletvekilleri ve tüm kurumlarla hizmet noktasında birlik beraberlik içerisinde 5 yılı hizmetlerle dolu olarak geçirdiklerini vurgulayarak, "Yeni bir dönemin başlangıcındayız. Konya'mızda güzel bir seçim dönemi geçirildi. Huzur içerisinde, sükun içerisinde biz adeta bu seçim kampanyası sürecinde hemşehrimizle yeniden buluştuk. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Adeta bizi bağırlarına basıyorlar. Biz inanıyoruz ki 31 Mart akşamında Konya'mızda yine rekor oylarla Cumhur İttifakı adayları başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün ilçelerde en iyi neticeyi de elde edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Altay gösterilen teveccühten dolayı Konyalılara teşekkür etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da görev süresi boyunca Konya için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Bu şehre 6 yıldır hizmet ediyoruz. Konya'nın hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir gayret içerisinde olduk. Elhamdülillah çok yoğun ve güzel bir çalışma döneminin sonuna geldik. Özellikle son 2 aydır 31 ilçemizin tamamında çalışmalar yürütüyoruz. Temel atma, açılış törenlerimizi gerçekleştirdik, mitingler yaptık, iftar programları düzenledik ve 31 ilçemizin tamamında Konyalıların büyük sevgi ve muhabbetiyle karşılaştık. Bu vesileyle tüm Konyalılara 42 bin kilometrekarelik alanda bize gösterdikleri sevgi, muhabbet ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Konya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline getirmek için çalışıyoruz"
Başkan Altay, 31 Mart Pazar günü sanığa gidileceğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Artık seçime gidiyoruz. Pazar günü sandık ve irade milletimizin olacak. Konyalılar sandıkla her buluştuğunda Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek oranda destek verdi. Bu seçimde de Konya'nın ferasetine inanıyoruz. En güzel neticeleri elde etmek için biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Hem Büyükşehir'de hem 31 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla Konya'mıza bir 5 yıl daha hizmet etmek istiyoruz. Aynı duyguyu paylaşan arkadaşlarımızla Konya'nın eksik kalan işlerini tamamlayarak, Konya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Konyalılara tekrar bize gösterdikleri destek, muhabbet ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biz Konyalılara her zaman güvendik, Konyalılar da bizi hiç mahcup etmedi."
"Belediye başkan adaylarımızın tamamına destek istiyoruz"
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, hizmet sırasının kendilerinde olduğunu ifade ederek, "Konya'ya hizmete devam etmek istiyoruz. Konya hizmetler gördü ama bu dönemde gördüğü disiplinli çalışmayı, eş anlamlı çalışmayı ve hizmette eşik atlamayı önümüzdeki yıllarda sık sık hatırlayacak. Önemli olan hizmetleri iyi noktalara götürmektir. Önemli olan şehir merkezinde kaliteyi artırmaktır." açıklamalarında bulundu.
Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da katıldı. - KONYA
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Konya'da AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanları, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasında, AK Parti yetkilileri saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve seçim sonuçlarının Konya'ya büyük hizmetler getireceğine inandıklarını belirtti. Belediye başkanları da Konya için canla başla çalıştıklarını ve destek istediklerini ifade etti.
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Rabia Ana Hatun Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Cemal Korkmaz, mahallelilerin yoğun teveccühü üzerine 6'ncı kez muhtarlığa aday oldu.
Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın kent meydanında yapacağı iftar programının, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, iftar programının yapılacağı alana gelerek Yücel Yılmaz'a tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Yılmaz, AK Parti adayı Nevzat Karatay'a destek isteyerek, 1 Nisan'da Ramazan bayramından önce Milli İrade Bayramını kutlamayı istediklerini belirtti. Yılmaz, konuşmasında huzur, güven ve demokrasi vurgusu yaparak, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte çocuklar İsrail'e tepkilerini pankartlarla gösterdi. Katılımcılar, Gazze'nin Filistin'in insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak İsrail'in binlerce insanı katletmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını sürdürmek için son düzenlemeleri yaptıklarını ve süreci hızlandırmak istediklerini söyledi. Kamikava, başkent Tokyo'daki basın toplantısında, Filistinli mültecilere destek konusunda UNRWA'nın uluslararası toplumda yaygın kabul gören vazgeçilmez role sahip olduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye çeşitli programlara katılmak için geldi. Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yeni Çarşı'da esnafla sohbet etti ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi. Elitaş'a AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Allah'ın izniyle Trabzon'da, Arsin'de 18 ilçenin büyükşehirle birlikte seçimi alacaklarını ve en yüksek oy ile almak istediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ayrı bir değer verdiğini ve Trabzon'a daha fazla hizmet edeceklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti. Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. Göktaş, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istediklerini belirtti.
ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti. Diğer adayların destek oranları ise daha düşük seviyelerde kaldı.
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