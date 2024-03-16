Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük\'te Esnafla ve Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Hüyük'te esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, göreve geldikleri günden bu yana aldıkları bayrağı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Hüyük ilçesini ziyaret etti. İlk olarak İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Altay ve Akyürek, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan MHP Hüyük İlçe Başkanı Şerafettin Açıkgöz, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Çiğdem'i canla başla desteklediklerini ifade etti. AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, Cumhur İttifakı olarak omuz omuza verdiklerini dile getirerek tüm Hüyüklüler'den Mehmet Çiğdem'e destek istediklerini söyledi.

Hüyük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Hüyük Belediye Başkan Adayı Mehmet Çiğdem, "Aramızda hizmetlerin mimarı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Aramızda Konya Milletvekilimiz Tahir ağabey var. Onlarla birlikte geldik. Bütün hizmetleri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onlarla adım adım yaptık. Yeni dönemde de yapmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bizim gücümüz birliğimiz ve beraberliğimizden geliyor"

Alanda toplanan Hüyüklüler'e hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden bu yana aldıkları bayrağı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bizim gücümüz, birlik ve beraberliğimizden geliyor. AK Parti'nin siyaset anlayışı bu. Öncesi sonrası yok, hep birlikte hizmete gayret ediyoruz. Aldığımız çıtayı daha yukarıya taşımak için bir çaba içerisindeyiz. Bu meydanlarda ne söz vermişsek onu yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, eser siyaseti yapıyoruz"

Hüyük'ün ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Başkan Altay, "Hüyük'teki değişimi anlatmaya sadece şu meydanlarda gördükleriniz yeter. Birçok ilçemizde olmayan belediye binamız, geçtiğimiz gün ziyaret ettik, belediye başkanımız yetiştirmeye çalışıyor. Aşağıda yapmış olduğu fırın binası, hemen yan tarafta gençlik merkezi, cephe iyileştirme çalışmaları. Sadece şurada gördüklerimiz bile büyük değişimin bir parçası. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, biz eser siyaseti yapıyoruz. Çünkü ilçelerimizin değişiminde bu yaptığımız eserlerin çok önemli olduğunun farkındayız" dedi.

"Verdiğimiz tüm sözleri tutmak için çaba sarf ediyoruz"

Yeni bir dönemin başında olduklarının altını çizen Başkan Altay şöyle devam etti: "Belediye başkanımız hem yaptıklarını hem yapacaklarını anlattı. Peki Mehmet Çiğdem bunları kime güvenerek söylüyor? Büyükşehir Belediyesi'nin gücüne güvenerek söylüyor. Mehmet Çiğdem'in arkasında Büyükşehir Belediyesi'nin gücü, hükümetimizin gücü, 4 bakanımızın gücü, Cumhurbaşkanımızın gücü var. Kırsal kalkınmada herhalde en iyi modellerden birisini Hüyük sağladı. Çilekle çok önemli bir gelir sağlıyoruz ama yeterli değil. Özellikle sanayi sitesinin yapımı konusunda çok uğraştık, belediye başkanımız çok çaba sarf etti. Proje işlerimizi bitirdik, Allah'ın izniyle en kısa sürede Hüyük'e sanayi merkezimizi de kazandıracağız. Bizim Cumhur İttifakı olarak iddiamız şu: Biz, gerçek belediyecilik yapıyoruz. Algıyla hiç işimiz olmadı. Vatandaşımızı aldatmaya hiç yeltenmedik. Ne söylediysek onu yaptık ve yapmaya gayret ettik. Büyükşehir olarak verdiğimiz tüm sözleri tutmak için çaba sarf ediyoruz. Siz arkamızda olduğunuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu meydanlardaki coşku bize her yerde güç veriyor."

Başkan Altay, 17 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Konya Mitingine tüm Hüyüklüleri davet ederek konuşmasını tamamladı.

"Biz laf değil hizmet üretiriz"

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetini temsil ettiklerini belirterek, "Biz laf değil hizmet üretiriz. Bizler eserlerimizle konuşuruz. Bizler hizmet yarışında, eser yarışında, güzellikler üretme yarışında her zaman varız. O yarışta Allah'ın izniyle her zaman ipi en önde göğüsleriz" dedi.

Hüyük'te birçok hizmetin hayata geçirildiğini vurgulayan Akyürek, bundan sonra da doğalgaz başta olmak üzere yarım ve eksik kalan ne varsa özenle tamamlanacağını söyledi. Akyürek, bundan sonra da yapılacak hizmetlerin takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Biz bütün siyasal partilere saygılıyız. 31 Mart'ta bir hayırda yarış, bir eserde yarış, bir hizmette yarışta var olduğumuzu ifade ediyoruz. Mehmet Çiğdem kardeşimiz Hüyük ilçemizde her bölgeye hizmet götürdü, kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Akyürek ve Başkan Altay daha sonra Hüyük esnafını ziyaret ederek kolaylıklar diledi. - KONYA