Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ve Kulu\'da esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi

Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Cihanbeyli ve Kulu'da esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri'nde partililerle de görüşen Başkan Altay, "İlçelerimiz için biz bir dediysek iki yaptık, iki dediysek dört yaptık elhamdülillah. Bunda belediye başkanlarımızın, teşkilatlarımızın, milletvekillerimizin, bakanlarımızın çok büyük katkısı var" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretlerini Cihanbeyli ve Kulu'da sürdürdü. Başkan Altay, ilk olarak AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Utanç, AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Büneyye Ekinci, MHP Cihanbeyli İlçe Başkanı Bayram Aydoğan ile birlikte Cihanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Kale ile bir araya geldi.

"Biz bir söylediysek iki yaptık, iki söylediysek dört yaptık"

Daha sonra AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Altay burada partililere hitap etti. 2019 yılından itibaren Cihanbeyli'de verdikleri sözlerden fazlasını yerine getirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, "Biz bir söylediysek iki yaptık. İki söylediysek dört yaptık elhamdülillah. Bunda belediye başkanlarımızın, teşkilatlarımızın, milletvekillerimizin, bakanlarımızın çok büyük katkısı var" diye konuştu.

"Cihanbeyli'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

Otogardan altyapıya, arıtma tesislerinden yüzme havuzuna kadar Cihanbeyli'ye birçok iş kazandırdıklarını kaydeden Başkan Altay, "Her gittiğimiz yerde ifade ediyoruz. Üçlü olalım, güçlü olalım. Mehmet Kale bir şey söylüyorsa Cumhurbaşkanımıza güvenerek söylüyor, bakanlarımıza güvenerek söylüyor, bize güvenerek söylüyor. Biz de her zaman Allah'ın izniyle Cihanbeyli'nin ve Cihanbeylililerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu dönemde çok daha iyi işler yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Çok daha güçlü olacağız"

AK Parti önceki dönem Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu da "Cihanbeyli her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla ve ilgiyle AK Parti'mizi ve adaylarımızı bağrına bastı, hepinize teşekkür ediyorum. Uğur İbrahim Altay başkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Üçlü olalım güçlü olalım anlayışıyla AK Parti'ye oy verdiğinizde çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Cihanbeyli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Kale de "Ümmetin lideri yanımızda, bakanlarımız yanımızda, çok kıymetli Dünya Belediyeler Birliği Başkanımız yanımızda, danışmanlarımız yanımızda. Allah'ın izniyle bütün talepleri hep beraber yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay Kulu'yu da ziyaret etti

Cihanbeyli'den sonra Kulu ilçesine de bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Altay burada ilk olarak AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Cumhur İttifakı Kulu Belediye Başkan Adayı Abdurrahim Sertdemir, Kulu'ya güzel hizmetler yapacaklarına inandıklarını belirterek, özellikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la güzel bir Kulu'yu ortaya çıkaracaklarına inandıklarını söyledi.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver de, "Görevde olduğumuz süreler içinde elimizden geldiği kadar hizmet etmeye gayret ettik. Kulu bu dönemde çok güzel ve büyük yatırımlar aldı. Bundan sonra da aynı tempoyla devam edeceğine inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Halil Ürün, yeni dönemde daha büyük hizmetlerin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katkılarıyla yapılacağını ifade etti.

AK Parti önceki dönem Milletvekilli Özkan Öksüz, mevcut başkan Murat Ünver'e bugüne kadar Kulu'ya verdiği hizmetler için teşekkür etti.

AK Parti önceki dönem Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu da, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanımıza vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür ediyorum, yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Biz kutlu bir yol yürüdüğümüze inanıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Biz bugün burada 3 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bulunuyoruz. Halil Başkanımız, Tahir Başkanımız ve ben. Bunu bırakın Türkiye'de, dünyada başarabilen bir yer olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü biz bir davaya inanıyoruz. Biz kutlu bir yol yürüdüğümüze inanıyoruz. Görevimiz ne olursa olsun, davamızın ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Bugün görevdeyiz ama biz de görevimizi tamamlayınca Allah'ın izniyle onlar gibi bu kervana dahil olacağız. Kulu Belediye Başkanımızla 5 yıldır çok verimi bir çalışma süreci yürüttük. Kulu için her zaman iyi şeyler yapmak için gayret ettiğine şahidim. Yüzme havuzundan spor salonuna, altyapıdan arıtma tesislerine kadar birçok işi birlikte başardık. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Abdürrahim Sertdemir bey adayımız. İnşallah bu dönemde çok daha başarılı olacağız" dedi.

"Kulu Konya'nın parlayan yıldızı"

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, Kulu'nun özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti döneminde Konya'nın parlayan yıldızı olan ilçelerin başında geldiğini vurgulayarak, "Bunda şu ana kadar hizmet eden kardeşlerimizin büyük rolü var, büyük katkısı var. Gerçekten Kulu son yıllarda çok önemli hizmetler alıyor. Biliyorsunuz, yakında hastanemiz açılacak. Yine Sağlık Bilimleri Fakültemiz, öğrenci yurdumuz, fen lisemiz ve daha nice hizmetler Kulu'ya kazandırılacak. Kulu yoluna devam ediyor. Bizler her zaman Kulu'nun yanında olduk, hizmetinde olduk. Kendimizi Kulu'nun bir hemşehrisi, bir mensubu olarak gördük, görmeye de devam edeceğimizi belirtiyor, Seçim Koordinasyon Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart akşamı da bu coşkuyu hem Büyükşehir Belediye Başkanımızda hem ilçe belediye başkanımızda tekrar yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Programa; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Utanç, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Karaca ve MHP Kulu İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan da katıldı. Başkan Altay daha sonra ilçe esnafını da ziyaret ederek kolaylıklar diledi. - KONYA