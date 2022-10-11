Konya haber | Konya ile Güney Kore'nin Daejeon kenti "kardeş şehir" oldu - Son Dakika
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Konya haber | Konya ile Güney Kore'nin Daejeon kenti "kardeş şehir" oldu

11.10.2022 09:35
Konya haber | Konya ile Güney Kore'nin Daejeon kenti "kardeş şehir" oldu

Konya yerel gündem haberine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Güney Kore'nin Daejeon Büyükşehir Belediye Başkanı Lee Jang Woo arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Güney Kore'nin Daejeon Büyükşehir Belediye Başkanı Lee Jang Woo arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) Dünya Kongresi için Güney Kore'de bulunan UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Daejeon'da Woo ile bir araya geldi.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Atay, imzalanan protokolle Konya'nın kardeş şehir sayısının 65'e yükseldiğini kaydetti.

İlişkilerin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Altay, "Türk ve Kore toplumlarının kardeşliğini böyle imzalarla pekiştirmesi gelecekte dostluğumuzun ve kardeşliğimizin birer nişanesidir. Konya modeli belediyeciliği, UCLG çatısı altında başta kardeş olduğumuz şehirler olmak üzere tüm dünyaya göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, Konya'nın yerel yönetimlerde model bir şehir olduğunu belirterek, yerelde yapılan hizmetleri ve yerel yönetim modelini tüm dünyanın istifadesine sunmak istediklerini bildirdi.

Daejeon Belediye Başkanı Woo ise Türkler ve Koreliler arasındaki dostluğun ve gönül bağının sevgi dolu bir geçmişi olduğunu aktardı.

Türkiye ve Güney Kore arasında savunma sanayi ve teknoloji konusunda iş birliği yapmak istediklerini vurgulayan Woo, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye verdiği destek dolayısıyla Türklere karşı özel bir sevgimiz ve gönül bağımız var. Savaşta Türkiye'den kalkıp ülkemize gelerek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Savaşta hayatını kaybeden ve yaralanan gazilere de minnetlerimizi sunuyorum. Kardeş şehir protokolümüz hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Konya ile Daejeon şehirlerini kardeş yapan protokol imzalandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Konya haber | Konya ile Güney Kore'nin Daejeon kenti 'kardeş şehir' oldu - Son Dakika

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