AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Partinin 23. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Politika

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin 23. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Milletin bağrından doğan ak davanın 23 yıldır ülkeye hizmet ettiğini ifade eden Başkan Hasan Angı, kuruluştan bu yana partinin her bir kademesinde görev yapan, milleti için alın teri döken tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Angı, "Partimiz 23 yıl önce 'aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diyerek 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla siyasi arenadaki yerini almış, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ile kaosun hakim olduğu bir dönemde milletin umudu olmuştur. 23 yıl içerisinde asırlık proje ve hizmetlere imza atan partimiz aziz milletimizin de desteğiyle başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere iç ve dış odakların saldırılarına karşı her zaman dik durmuştur. Türlü kumpas ve oyunlara rağmen ülkemiz AK Parti ile birlikte çağ atlamış, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Konya'mız için koşturacağız"

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan kutlu yürüyüşümüz hamdolsun 2001 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor" diyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "İktidara geldiğimiz ilk günden beri şehrimizin her bir karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmaya devam ediyoruz. AK davanın AK kadroları olarak 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Partimizin çeşitli kademelerinde görev yapan tüm yol arkadaşlarımızla birlik içerisinde hemşehrilerimizle iç içe olacağız. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve tüm teşkilat mensuplarımızla el ele vererek Konya'mız için koşturacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Angı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "14 Ağustos Çarşamba günü Konya il teşkilatı olarak diğer 12 ilimizle birlikte Ankara'da genel merkezimizin toplantısına katılacağız. Konya'da ayrıca bir program olmayacak. Bu vesileyle ilk günden beri Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve partimizi bağrına basıp her zaman destek veren, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ettiğimiz kıymetli hemşehrilerimize ve aziz milletimize şükranlarımızı arz ediyorum. Bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma yüce Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti'mizin 23. kuruluş yılı kutlu olsun." - KONYA