Başkan Aras Milas\'ta Yatırımları İnceledi

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u ziyaretiyle başlayan program, Milas Kaymakamlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi, bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda başkanları ziyaretleri ile devam etti.

Başkan Aras, "Milas için kalıcı çözümler üretiyoruz"

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u ziyaretinde konuşan Başkan Aras, ilçeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Aras, "Bugün, Büyükşehir Belediyemizin Milas'ta gerçekleştirdiği yatırımları yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerde bulunduk. Milas Belediyesi'nin büyük bir gayretle çalıştığını görüyoruz ve bu uyumlu iş birliği sayesinde ilçedeki sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Aras, "Önceliklerimizi belirleyerek çalışıyoruz"

Milas'ın tarım, sanayi ve nitelikli insan gücü bakımından önemli bir konumda olduğunu belirten Başkan Aras, "Milas, yaz ve kış aylarındaki nüfus farkından kaynaklanan altyapı ve ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunları çözmek için belediyemizle ve diğer paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Önceliklerimize göre bir program belirledik ve bütçemizi bu doğrultuda planladık." diye konuştu.

Ticaret Odası ziyaretinde milas'ın öncelikleri ele alındı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MİTSO) da ziyaret eden Başkan Aras, burada yetkililerle bir araya gelerek bölgenin ekonomik dinamiklerini değerlendirdi. MİTSO Başkanı Reşit Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milas'a yönelik bazı taleplerini iletti. Özellikle Milas'a ait zeytin ve zeytinyağının Avrupa Birliği coğrafi işaretli olarak pazarlanması gerektiğini vurgulayan Özer, ayrıca ilçede bir müzeye, fuar alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tarihi evlerin restore edilmesi taleplerini belirtti.

Başkan Aras, dile getirilen talepleri dikkate aldıklarını ifade ederek, "Milas'ın öneminin farkındayız ve ilçemiz için stratejik bir plan oluşturduk. Yatırım planlarımızı bütçemiz doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Özellikle fuar alanı konusunda olabilecek yerleri değerlendireceğiz." dedi.

Ayrıca altyapı ve kanalizasyon konularına da değinen Başkan Aras, "Muğla'da en büyük sorunlardan biri altyapı, su ve kanalizasyon hizmetleridir. Bu sorunları çözmek için MUSKİ bünyesinde güçlü bir yapılanma oluşturmak adına çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Başkan Aras, "Sizlerle gurur duyuyoruz"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi ziyaretinde ise gazilerle bir araya gelen Başkan Aras, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu vatanın ayakta kalmasında sizin emeğiniz büyük. Milletimiz, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla her zaman övünecektir" dedi.

Güllük Mahallesi'nde halkla buluşma

Başkan Aras, Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda, bölgenin su, kanalizasyon ve arıtma tesisleriyle ilgili sorunlar ele alınırken, Güllük'e yapılması planlanan marina projesinin muhtemel etkileri de değerlendirildi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Aras, Güllük'ün öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas'ta sürdürdüğü yatırımları yerinde inceleyen Başkan Ahmet Aras, ilçe genelinde gerçekleştirilen projelerin hızlandırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Aras, "Deprem ve yangın güvenliği konusunda tüm önlemleri alıyoruz"

Ziyaretler sırasında gazetecilerin Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremlerle ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Aras, bu konunun büyükşehir belediyeleri düzeyinde ele alındığını belirtti. "Ege'de meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle beş büyükşehir belediye başkanı olarak bir araya geldik ve deprem hazırlık çalışmalarımızı değerlendirdik. Ayrıca, Muğla Valiliği'nin himayesinde AFAD yetkilileriyle de bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda bilim insanları, Santorini'de yaşanabilecek bir depremin bölgemiz için yıkıcı bir etki oluşturmayacağını belirtiyor. Dolayısıyla bölgemiz için ciddi bir risk söz konusu değil. Yurt dışından ve yurt içinden gelecek misafirlerimiz güvenle bölgemizi ziyaret edebilir" dedi.

Son günlerde gündeme gelen otel yangınları konusuna da değinen Başkan Aras, bölgedeki tüm turizm tesislerinin ilçe belediyeleri ve itfaiye ekipleri tarafından titizlikle denetlendiğini ifade etti. - MUĞLA