Başkan Aras Milas'ta Yatırımları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Aras Milas'ta Yatırımları İnceledi

Başkan Aras Milas\'ta Yatırımları İnceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u ziyaret ederek ilçeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaretler sırasında Milas'ın ekonomik dinamikleri ve altyapı sorunları ele alındı.

13.02.2025 17:21  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u ziyaretiyle başlayan program, Milas Kaymakamlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi, bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda başkanları ziyaretleri ile devam etti.

Başkan Aras, "Milas için kalıcı çözümler üretiyoruz"

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u ziyaretinde konuşan Başkan Aras, ilçeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Aras, "Bugün, Büyükşehir Belediyemizin Milas'ta gerçekleştirdiği yatırımları yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerde bulunduk. Milas Belediyesi'nin büyük bir gayretle çalıştığını görüyoruz ve bu uyumlu iş birliği sayesinde ilçedeki sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Aras, "Önceliklerimizi belirleyerek çalışıyoruz"

Milas'ın tarım, sanayi ve nitelikli insan gücü bakımından önemli bir konumda olduğunu belirten Başkan Aras, "Milas, yaz ve kış aylarındaki nüfus farkından kaynaklanan altyapı ve ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunları çözmek için belediyemizle ve diğer paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Önceliklerimize göre bir program belirledik ve bütçemizi bu doğrultuda planladık." diye konuştu.

Ticaret Odası ziyaretinde milas'ın öncelikleri ele alındı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MİTSO) da ziyaret eden Başkan Aras, burada yetkililerle bir araya gelerek bölgenin ekonomik dinamiklerini değerlendirdi. MİTSO Başkanı Reşit Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milas'a yönelik bazı taleplerini iletti. Özellikle Milas'a ait zeytin ve zeytinyağının Avrupa Birliği coğrafi işaretli olarak pazarlanması gerektiğini vurgulayan Özer, ayrıca ilçede bir müzeye, fuar alanına ihtiyaç duyulduğunu ve tarihi evlerin restore edilmesi taleplerini belirtti.

Başkan Aras, dile getirilen talepleri dikkate aldıklarını ifade ederek, "Milas'ın öneminin farkındayız ve ilçemiz için stratejik bir plan oluşturduk. Yatırım planlarımızı bütçemiz doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Özellikle fuar alanı konusunda olabilecek yerleri değerlendireceğiz." dedi.

Ayrıca altyapı ve kanalizasyon konularına da değinen Başkan Aras, "Muğla'da en büyük sorunlardan biri altyapı, su ve kanalizasyon hizmetleridir. Bu sorunları çözmek için MUSKİ bünyesinde güçlü bir yapılanma oluşturmak adına çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Başkan Aras, "Sizlerle gurur duyuyoruz"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi ziyaretinde ise gazilerle bir araya gelen Başkan Aras, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu vatanın ayakta kalmasında sizin emeğiniz büyük. Milletimiz, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla her zaman övünecektir" dedi.

Güllük Mahallesi'nde halkla buluşma

Başkan Aras, Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda, bölgenin su, kanalizasyon ve arıtma tesisleriyle ilgili sorunlar ele alınırken, Güllük'e yapılması planlanan marina projesinin muhtemel etkileri de değerlendirildi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Aras, Güllük'ün öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas'ta sürdürdüğü yatırımları yerinde inceleyen Başkan Ahmet Aras, ilçe genelinde gerçekleştirilen projelerin hızlandırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Aras, "Deprem ve yangın güvenliği konusunda tüm önlemleri alıyoruz"

Ziyaretler sırasında gazetecilerin Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremlerle ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Aras, bu konunun büyükşehir belediyeleri düzeyinde ele alındığını belirtti. "Ege'de meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle beş büyükşehir belediye başkanı olarak bir araya geldik ve deprem hazırlık çalışmalarımızı değerlendirdik. Ayrıca, Muğla Valiliği'nin himayesinde AFAD yetkilileriyle de bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda bilim insanları, Santorini'de yaşanabilecek bir depremin bölgemiz için yıkıcı bir etki oluşturmayacağını belirtiyor. Dolayısıyla bölgemiz için ciddi bir risk söz konusu değil. Yurt dışından ve yurt içinden gelecek misafirlerimiz güvenle bölgemizi ziyaret edebilir" dedi.

Son günlerde gündeme gelen otel yangınları konusuna da değinen Başkan Aras, bölgedeki tüm turizm tesislerinin ilçe belediyeleri ve itfaiye ekipleri tarafından titizlikle denetlendiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Fevzi Topuz, Ahmet Aras, Güvenlik, Belediye, Politika, Ekonomi, Yaşam, Milas, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aras Milas'ta Yatırımları İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 18:19:11. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Aras Milas'ta Yatırımları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.