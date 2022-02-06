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Başkan Arslan gençler ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Arslan gençler ile bir araya geldi

06.02.2022 22:49
Başkan Arslan gençler ile bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gençler ile bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gençler ile bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan her fırsatta sahada vatandaşlar ile bir araya gelmeye özen gösteriyor. İlçe genelindeki çalışmaları denetleyen ve inceleyen Başkan Arslan bir yandan da gençler ile fırsat buldukça bir araya geliyor. Son olarak Doyran'da gençlerin sömestre etkinliğine katılan Başkan Arslan "Doyran'da Tahtacı Gençliği Sömestr etkinliğinde genç kardeşlerimizle bir aradayız" dedi. - BALIKESİR

Başkan Arslan gençler ile bir araya geldi
Başkan Arslan gençler ile bir araya geldi
Başkan Arslan gençler ile bir araya geldi

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Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Arslan gençler ile bir araya geldi - Son Dakika


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