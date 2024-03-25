Van OSB Başkanı Memet Aslan, yerel yönetimlerin işleyişi ve çözüm yollarını değerlendirdi

Politika

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yerel yönetimlerin işleyişi ve çözüm yollarına ilişkin bir mesaj yayımladı.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin işleyişi ve çözüm yollarıyla ilişkin bir mesaj yayımlayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Yerel yönetim; salt bir ideolojik kültle yapılmaz, merkezine insani ve hizmeti oturtan bir anlayış sergilemeleri gerekir. Hiç bir vatandaşı ötekileştirmeden, hiç bir şekilde insanların düşünce, inanç, anlayış, fikri ve yaşam biçimlerine bakılmadan adil bir yönetim ve hizmet anlayışı geliştirmeleri gerekir. Yaşam kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak politikalar geliştirilmeli ve vatandaşın gelir seviyesini artıracak, iş ve AŞ sahibi yapacak argümanlar ortaya konulmalıdır. İlin marka değerini yükseltecek, ulusal ve uluslararası kriterlere göre yaşanabilir kentler seviyesine çıkaracak, modellemeler hedeflenmelidir. Bunun için ilk olarak Van'ın öncelikle büyük bir fotoğrafının çekilmesi gerekir. Sorunlar, sıkıntılar, eksikler tespit edilmeli, tabiri caizse önce

memleketin bir röntgeninin çekilmesi gerekir. Çünkü uygun tedavi için öncelikle teşhisi doğru koymaları gerekir" dedi.

Van'ın çok ciddi sorunlarının olduğuna vurgu yapan Aslan, "Öncelikle ulaşım sorunu içerisinde; çevre yolumuz yıllardır ilin gündemini meşgul etmekte, maalesef çözümü konusunda da ciddi bir irade ortaya konulmamaktadır. Artık nerdeyse bizler tarihi yerlerimizi sayarken, 'Tarihi Van Çevre Yolu' nu da sayacak duruma geleceğiz. Yine şehrimizin ana ve transit ana arteri olan İpekyolu üzerinde köprülü kavşaklar tamamlanmalıdır. Şehir içi ulaşım ağı, şu an için ilin şehir içi trafiğini taşıma kapasitesinin çok altındadır. Şehrimiz de çok ciddi bir otopark sorunuvar. Parkomat uygulamaları ile şehrin caddelerini, sokaklarını açık otoparka çevirmek otopark çözümünün bir parçası olamaz. Bunun yanında şehrimiz yeşil alanlar konusunda büyük bir fakirlik yaşamaktadır. Kişi başına düşen yeşil alan olarak ülke ortalamasının çok altındayız. Şehrin içinde kamuya ait araziler ve arsalar butik parklara

ve yeşil alanlara dönüştürülmelidir. Sebze ve Meyve Halı, halkın rahat ulaşabileceği ve konforlu alış veriş yapabileceği bir alana taşınmalı, mevcut yer ise kültürel ve sosyal bir etkinlik alanına çevrilmelidir. Yine stadyumumuzun belirlenen yerlerden birine bir kompleks tarzında yapılıp ilimizin sporuna ve sportif faaliyetlerinin hizmetine sunulması elzemdir. Şu anki yerinde de bir millet bahçesi yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Otobüs terminalinin uygun bir alana taşınması ve Van'a yakışan bir otogarın inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Aslan, "Mevcut yerinde ise halkımızın nefes alacağı yeşil ve kültürel bir yaşam alanı oluşturulmalıdır. İlimiz çok ciddi bir imar sorunuyla karşı karşıyadır. Çarpık kentleşme, kentin ruhuna, jeolojik yapısına ve yaşam biçimine terstir. Halbuki şehrin jeolojik yapısı göz önünde bulundurularak; üniversite, ilgili kurumlar, mühendisler, şehir plancıları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla eş güdümlü bir şekilde çalışılarak mekansal bir plan hazırlanmalıdır. Bölge bölge planlama yapılmalı, yatay yapılaşmaların önü açılmalı ve bununla birlikte, sosyal,kültürel, sportif faaliyetlerin yapılacağı yaşam alanları tasarlanmalıdır. Yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturulmalıdır. Öncelikle bir turizm mastır planı oluşturulmalıdır. En büyük maddi ve manevi değerimiz olan Van Gölümüzü öncelikle belediyelerin ve özel sektör işletmelerin kanalizasyonlarını boca ettikleri bir alan olmaktan kurtarmamız lazım. Acilen Van Gölü Koruma Kanunu çıkarmak için siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler, TBMM'de kamp kurmalıdırlar. Yine Van Gölü Havzası'nın 'Organize Turizm Bölgesi' ilan edilmesi için gerekli tüm girişimler paydaşlarla yapılmalıdır. Gölün etrafındaki tüm belediyeler, halk plajları oluşturmalıdırlar. Gölün üzerindeki ticari ve gezi amaçlı ulaşım ağı genişletilmelidir" diye konuştu.

Van'ın bir turizm şehri olduğunu ve şehrin tarihini ve kültürünü tanıtacak, turizmine ivme kazandıracak çalışmaların bir an evvel başlatılması gerektiğini vurgulayan Başkan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmi ve turisti sürekli kılacak argümanlar geliştirilmeli, turizmde çeşitliliği artıracak; bir ülkeye veya guruba bağlı kalmadan, ülke içinde ve ülke dışında sürekli turist akışı sağlayacak tanıtımlar ve çalışmalar yürütülmelidir. Kentin en büyük sorunlarından olan işsizliği önleyecek tarıma ve hayvancılığa dair kalkınma modeli geliştirmeleri gerekir. Kırsaldan kente göçü önleyecek gençlerin kendi köylerinde ve mahallelerinde kendi hayatlarını kazanacakları, mutlu ve mesut yaşayacakları üretim metotları geliştirmeleri gerekir. Tarım il müdürlüğü, üniversite, ziraat odaları ve tüm ekonomik paydaşlar ile beraber çalışılarak bölge bölge gerekli analizler ve saha çalışmaları yapılmalıdır. Uygun düşecek bitki türleri, tahıl çeşitleri, endemik, aromatik, sebze ve meyve üretimleri yapılmalı ve ticari faaliyet yürütülmelidir. Hangi bölge de neyin verimi iyi alınacaksa, insanlarımız o çeşide yönlendirilmeli ve o üretimler desteklenmelidir. İlimizin küçük baş hayvancılık kapasitesi göz önünde bulundurularak, ülkenin en büyük mera ve yaylalarına sahip ilimizin küçükbaş hayvancılık üssü yapmak, kapasiteyi üst seviyelere taşımak ve kaliteli üretim yapmak için tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürütmeleri kaçınılmazdır. Yerinde üretim, mutlu ve huzurlu yaşam diyerek gençleri büyük şehrin keşmekeşine sürüklemeden yaşadıkları yerde hayatlarını idame edecekleri iş, AŞ imkanı sağlayarak, yaşam kalitelerini artırmak için çağın ihtiyaçlarına uygun sosyal, kültürel ve entellektüel imkanlar sunmak yerel yönetimlerin temel vazifesi olmalıdır." - VAN