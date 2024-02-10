Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, aday tanıtım toplantısında konuştu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Öğretmenevi Konferans Salonu'nda partisi tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında katılımcılara hitap etti. Sosyal belediyecilik alanında yola çıktıkları ilk günden bu yana 'halka hizmet hakka hizmettir' şiarıyla görev yürüttüklerini anlatan Başkan Asya, Muş'u daha iyi yarınlara taşıyabilmek için dün olduğu gibi bugün de görev yürüteceklerinin altını çizdi.
Katılımcıların yoğun sevgisi karşısında yaptığı konuşmasında Başkan Asya şunları söyledi: "2014'te sizlerle birlikte, besmelemizi çekerek yola çıktık. Bu şehrin eksiğini noksanını Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da önümüze koyduğu belediyeciliği bu şehirde hayata geçirdik ve geçireceğiz. Söz verdiklerimizi kısa ve uzun vadede besmeleyle başladık ve her platformda desteklerini yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımızın ve her bakanımızla birlikte güçlü olduk. Bu şehrin altyapısını yaptık.
Bizlere dediler ki, altyapı çalışmasına girersen altyapıya gömülürsün. Bunun içerisinden çıkamazsın. Altyapısını yapacağız bu şehrin dedik ve çalışmalarımıza başlayınca ister istemez hayat konforlarımıza dokundu. Vatandaşlarımızın bazı şikayetleri ile karşılaştık. Alt yapımızı ve içme suları şebekelerimizin tümünü, su depolarımızın tümünü, kanalizasyonlarımızın tümünü, doğalgaz ve Tedaş ile telekom'u dahil ederek hamdolsun çalışmamızı bitirdik. Dönem sonuna geldiğimizde siz kadirşinas halkımızın ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tekrardan sizlere emanet edildik. Ve bu emanetinize sahip çıkarak, yeni döneme başlarken daha prestijli projeler yapacağız."
"Bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız projelerimiz ile halkımızın gönüllerine dokunmayı başardık" vurgusu ile konuşmasını sürdüren Başkan Asya, "Yeşil alan sayımızı arttırdığımız gibi, mahallelerimiz kadın ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz bilgi evlerimizin sayısını da arttırdık. Bunun gibi bir çok projemize şehrimize katma değer kazandırdık. Şimdi sokaklarda gittiğimizde insanlarımız artık bizim ağzımızdan çıkacak olan söze bakıyor. Bu dönem ne yapacaksın sorusunu soruyor. Çünkü aldatmadık ve aldatılmadık. Allah'ın izniyle çok daha iyi hizmetlerle şehrimizi ihya edeceğiz" diye konuştu.
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
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