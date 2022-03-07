Başkan Ataç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Ataç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu

07.03.2022 15:39
Başkan Ataç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesinin çalışma ve projeleri hakkında bilgi aktardı. Başkan Ataç'ın çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Ataç'a başarılarının devamını dileyerek Eskişehirlilere selam ve sevgilerini iletti. - ESKİŞEHİR

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ataç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu - Son Dakika


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