Üye Girişi
Başkan Aydın; "Bizim mücadelemiz memleket için" - Son Dakika

Başkan Aydın; "Bizim mücadelemiz memleket için"

13.11.2021 14:52
Başkan Aydın; "Bizim mücadelemiz memleket için"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma programı Çüngüş'te gerçekleşti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma programı Çüngüş'te gerçekleşti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma şeklindeki 'İlçe ilçe 2023'e' programına 13.ilçe olan Çüngüş ilçesi ile devam edildi. Partililer, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi, taleplerin zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçerek çalışma başlattı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla;Diyarbakır'da AK Parti'ye ait tüm il kademeleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu, 16 ilçenin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine çıkarma yaparak merkez ve kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi. Teşkilat yöneticileri ve belediye başkanları ilçede 21 ayrı gruba ayrılarak aynı anda eş zamanlı olarak Çüngüş merkez ve köylerine dağılarak sorun ve talepleri dinledi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve büyük bir heyecanla sürdürdükleri ilçe turlarında şimdiye kadar on üç ilçede vatandaşlarla buluştuklarını belirterek partilerine olan teveccühün artarak devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. İlçeleri tek tek gezerek gönüllere dokunmaya geldiklerini ifade eden Başkan Aydın "AK Parti olarak her fırsatta Diyarbakır halkı ile bir arada olmaya gayret ediyoruz. AK Parti'nin 20 yıllık iktidarındaki artan başarı ivmesinin altında yapılan hizmetlerle birlikte, sahadaki çalışmaları da yatmaktadır. Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor, hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz. Ziyaret ettiğimiz İlçelerde vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yakın ilgi ve teveccüh bizlere enerji veriyor. Bizler de AK partinin temsilcileri olarak halkımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"Bu şehrin çocuklarına sözümüz var"

Vatandaşlarve esnafla sohbet ederek sıkıntı ve talepleri dinleyen Aydın, "Fırsat bulduğumuz her anı değerlendirip hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hizmet üreten esnafımızı önemsiyoruz. Bugün Çüngüş çarşı esnafıkardeşlerimizle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk. Ülke olarak tarihi mücadele verdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızdan tam destek görmek hepimiz için gurur verici. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bizim mücadelemiz memleketimiz için. Biz bu şehrin çocuklarına söz verdik. Diyarbakır'ımızın gelişmesi için, kalkınması için, istihdamın artması için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve buna sonuna kadar devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Diyarbakır çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. İnsanlarımız hizmetin en güzeline layıktır. Kalan hizmetleri de, demokratik adımları da atabilecek irade ve kararlılık sadece Ak Parti kadrolarında vardır" diye konuştu.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf ise Başkan Aydın'a teşekkür dileklerini iletti. Renkli görüntülere sahne olan Çüngüş buluşmasında vatandaşlar Ak Partililere yakın ilgi gösterdi. Vatandaşların talep ve şikayetleri notlar halinde ilgili yerlere iletilmek ve çözülmek üzere alındı. - DİYARBAKIR

Başkan Aydın; Bizim mücadelemiz memleket için
Başkan Aydın; Bizim mücadelemiz memleket için

Diyarbakır, Hisarcık, Çüngüş, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aydın; 'Bizim mücadelemiz memleket için' - Son Dakika


Son Dakika

Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı 14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak 14:15 Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi 12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek 10:26 Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek

Son Dakika Haberleri
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü         
14:51
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?         
11:10
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 15:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Aydın; "Bizim mücadelemiz memleket için" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement