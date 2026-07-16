Başkan Aydın'dan spor yatırımlarına güçlü vurgu - Son Dakika
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Başkan Aydın'dan spor yatırımlarına güçlü vurgu

Başkan Aydın\'dan spor yatırımlarına güçlü vurgu
16.07.2026 12:29  Güncelleme: 12:31
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çirişhane Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, spor yatırımları hakkında bilgi verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Çirişhane Mahallesi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Aydın, Çirişhane Mahallesi başta olmak üzere Osmangazi genelinde hayata geçirilen ve planlanan spor yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında düzenlediği buluşmalarla, vatandaşlarla belediye yönetimi arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Erkan Aydın, Çirişhane Spor Kulübü Lokali'nde düzenlenen kahvaltı programında Çirişhane Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programa mahalle halkı yoğun ilgi gösterirken; Başkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Program boyunca masaları tek tek dolaşan Başkan Erkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek onların istek, öneri ve beklentilerini dinledi. Vatandaşlar da, mahalleye yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür ederken, talep ve önerilerini doğrudan iletti.

"İlk temel atma törenimizi ve ilk açılışımızı Çirişhane'de yaptık"

Konuşmasında göreve geldikleri günden bu yana mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinlemenin belediyeciliğin doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Göreve başladıktan kısa süre sonra ilk temel atma törenini Çirişhane'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Aydın, "Biz 6 Nisan 2024'te mazbatayı aldıktan yaklaşık bir ay sonra buranın temelini attık. İlk temel atma törenini burada yaptık. Yaklaşık beş ay sonra da yine ilk açılışımızı burada, Çirişhane Spor Kulübü Lokali olarak gerçekleştirdik. Gayet güzel, işlevini görüyor. Hem spor kulübümüz hem de mahalle sakinleri bu tesisten faydalanıyor" diye konuştu.

Osmangazi'nin dört bir yanında spor yatırımları

Başkan Aydın, özellikle gençlerin sporla buluşmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, spor yatırımlarının sadece tesis kazandırmak anlamına gelmediğini, aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak önemli bir sosyal yatırım olduğunu vurguladı. Başkan Aydın açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bursa'da spor alanlarına, spor tesislerine ihtiyaç çok fazla. Malumunuz özellikle gençlerde madde bağımlılığı son derece artmış durumda. Dünyanın bununla ilgili bulduğu tek çözüm gençlerin enerjisini spora yönlendirmek. Soğanlı Millet Bahçesi'nde spor kompleksi projemiz bitti, izinlerini alıp inşallah yakında ihalesini çıkıp, orada da iki tane halı saha, bir kapalı salon, bir tane kapalı pinpon salonu, basketbol, tenis salonu, amfi tiyatro, bir spor kompleksini hayata geçireceğiz. Acemler'de yıkılan yerimiz de aynı şekilde, onun da izinlerine başvurduk. Altınova'da yine halı saha projemiz var. Çukurca'da temelini attık, bir yılda açılışını yaptık, Dağakça'daki ve Güneybudaklar'daki halı sahayı yeniledik. Doğanevler ile Aksungur'daki halı saha da bitmek üzere. Emek'te Gündoğdu'da gelir gelmez açılışlarını yaptık. Spor, kültür sanat, sosyal etkinlikler Osmangazi'de bizim hem önem verdiğimiz, hem de güncel ihtiyaçların en yüksek olduğu alanlar, o konularda hep birlikte çalışacağız."

Çirişhane Mahalle Muhtarı Nedim Çapa, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Aydın'dan spor yatırımlarına güçlü vurgu - Son Dakika

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