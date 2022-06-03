Başkan Aydın'dan İYİ Partili Özel'e sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Aydın'dan İYİ Partili Özel'e sert tepki

03.06.2022 18:31
Başkan Aydın'dan İYİ Partili Özel'e sert tepki

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Haziran ayı meclis toplantısı bitiminde isim vermeden İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel'in sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, "Bir tane yalan makinesi almam lazım. Korkuyorum o yalan makinesi de bozulur" dedi.

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Haziran ayı meclis toplantısı bitiminde isim vermeden İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel'in sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, "Bir tane yalan makinesi almam lazım. Korkuyorum o yalan makinesi de bozulur" dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel'in sosyal medya paylaşımları sonrası Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın açıklamalarda bulundu. Aydın, takip ettikleri bazı projeleri zamanından önce açıklamamaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, Özel'i söz konusu projeleri kendisinin girişimleriyle yapılıyormuş gibi göstermekle suçladı. Özel'in sosyal medya paylaşımlarını eleştiren Başkan Aydın, "Bir tane yalan makinesi almam lazım. Korkuyorum o yalan makinesi de bozulur. Sosyal medyada bir şey paylaşmıyoruz. Kesinleşmeden açıklamıyoruz. Altınordu Spor Kulübü buraya geldi, müracaat etti. Bakanlık'tan önce kamu yararı kararı aldırması gerekiyordu. Spor Bakanlığından bu kararı aldırdı. İzinlerini aldılar. Ama bazı arkadaşlar, ilçe başkanı çıkıp 'İYİ Parti geliyor, biz yapacağız, partinin ismini de söylüyor, bu konuda ilk müjdeyi verelim' diyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Buna benzer şeyleri tekrarlıyor bu arkadaş. Et-tekraru ahsen velev kane yüz seksen. Kendisi anlamıyor herhalde biz bunu anlatalım" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı Başkan Erol'dan başarılı öğrencilere ödül Başkan Erol'dan başarılı öğrencilere ödül
Kaynak: İHA

İYİ Parti, Hisarcık, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aydın'dan İYİ Partili Özel'e sert tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:38:13. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Aydın'dan İYİ Partili Özel'e sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement