Başkan Balaban basın toplantısında iddiaları yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Balaban basın toplantısında iddiaları yanıtladı

Başkan Balaban basın toplantısında iddiaları yanıtladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında gündemi değerlendirdi, eleştirilere belgelerle yanıt verdi.

30.04.2025 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında gündemi değerlendirdi, eleştirilere belgelerle yanıt verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, nisan ayı basın toplantısında yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları da katıldı. Konuşmasına nisan ayı çalışmalarını anlatarak başlayan Başkan Balaban, "Belediye olarak nisan ayı içerisinde Örencik Sosyal Tesislerini hayata geçirdik. Bu proje, bizden önceki dönemde başlatılmış fakat yarım bırakılmıştı. Tüm imkansızlıklara rağmen projeyi tamamladık ve Yuntdağı'nda önemli bir hizmete daha imza attık. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde düzenlediğimiz Roman Gecesi'nde, binlerce Roman kardeşimiz ve Yunusemreli hemşehrimizle unutulmaz bir gece yaşadık. Üstelik bu organizasyonun belediyeye maliyeti sıfır liradır. Yaklaşık 100 bin liralık bu organizasyonu sponsor aracılığıyla gerçekleştirdik. Belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadı. Roman kardeşlerimiz bize teşekkür etti. Belediyemizin sporcusu Kadir Kadiroğlu, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Yunusemre Belediyespor olarak da, önceki yıllarda bin 700 olan lisanslı sporcu sayımızı bu yıl 3 bin 200'e çıkardık. Bunun sebebi ise bölgesel amatör ligden ve futboldan tamamen çekilip kaynaklarımızı diğer branşlara aktarmamızdır. Şu an elimizde 3 bin 200 lisanslı sporcu var ve bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Yunusemre ilçemizde, Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi. 300 sporcuyu misafir ettik. Bu da bizim için önemli bir başarıydı" diye konuştu.

Konuşmasında hayvan yaşam merkezi konusunda kamuoyunun yanıltıldığına vurgu yapan Başkan Balaban, merkezin mayıs ayı içerisinde açılacağını söyledi. Merkezin yüzde 90'ının tamamlanmasına rağmen açılamadığı iddialarını yalanlayan Başkan Balaban, "Yapılan açıklamaları okudukça 'Bu kadarı da yüzsüzlük olur mu?' diyorum. Çünkü 'yüzde 90 seviyesinde' denilen tek şey, hak edişler üzerinden yapılan harcamalardır. Yani diyorlar ya 'Barınak yüzde doksan tamamlandı' diye, aslında bu sadece kağıt üzerindeki hak edişlere dayanıyor. Zorla imza attırılarak ve kağıt üzerinde barınağın yüzde 92'si bitmiş gibi gösterilmiş. Ama gerçek, özgür ve yerinde bir değerlendirme yapıldığında barınağın yalnızca yüzde 76'sının tamamlandığı ortaya çıkıyor. Bu da bizim bir yıllık çalışmalarımız sonucunda belirlediğimiz bir durumdur. Özellikle barınağın yaban kanatlı hayvanlara ait kısmı, yüzde 99 oranında tamamlanmış gibi gösterilmiş. Ancak gerçekte bu bölümün yalnızca yüzde 83'ü tamamlanmış. Kağıt üzerinde yüzde 92 bitmiş gibi göstermek kolay ama gerçekler öyle değil. Daha tamamlanmadan hak edişler ödenmiş. Biz burayı devraldığımızda barınağın ancak yüzde 50'si bitmiş durumdaydı. Burada apaçık bir usulsüzlük var. Evet, bu konuda sözümüzü birkaç defa yerine getiremedik. Birçok engel ve aksaklık çıktı ama Ferdi Zeyrek Başkan'ın büyük katkılarıyla, kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum, bu Mayıs ayı içinde barınağı açacağız" dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin kısırlaştırna çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Başkan Balaban 9 ayda yaklaşık 2 bin 500 hayvanın kısırlaştırıldığını aktardı.

Son dönemde yönetimine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren Belediye Başkanı Semih Balaban, belediyede maaşların ödenmediği iddialarına da "Bu da koca bir yalan. Tüm engellemelere rağmen, çalışanların maaşlarını son kuruşuna kadar ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Bu belediyeyi 1 milyar 400 milyon TL borçla devraldık. Borç edebiyatı yapmıyoruz. Ama gerçekleri de paylaşmak zorundayız. Bugün 16 ilçe belediyesinin toplam borcunu alt alta yazın, Yunusemre Belediyesinin borcu kadar etmiyor. Bu 1 milyar 400 milyon TL'lik borcun 200 milyon TL'sini sadece bir yılda ödedik. Şimdi soruyoruz: Bu 1 milyar 400 milyon TL borcu CHP'li belediye mi yaptı? Bu belediyeyi CHP'den mi devraldık? Hayır. Bizi eleştirenler önce bu borcun nasıl ve ne şekilde yapıldığının hesabını versin. Biz maaş ödeyemediğimizde bazı arkadaşlar bundan keyif alırcasına siyaset yapıyorlar. Ancak her şeye rağmen biz bu sorunların üstesinden geleceğiz. 15 Nisan'da hem tediyeleri hem de sosyal denge tazminatını ödedik. Ama saat henüz 17.00 olmadan, 'maaşlar ödenmedi' diye açıklamalar yapıldı. Yarım saat sonra maaşlar hesaplara geçince komik duruma düştüler" sözleriyle yanıt verdi.

Başkan Balaban, kültür harcamalarına yönelik gelen eleştirilere de şöyle yanıt verdi: Deniliyor k: 'Maaşları ödeyemiyorsunuz, ama kültür harcamaları yapıyorsunuz' Oysa gerçek tam tersi. Bizden önce 2024'ün ilk 3 ayında yapılan kültür harcaması 4.5 milyon TL iken, bizim dönemimizde 9 aylık toplam kültür harcaması sadece 1.5 milyon TL. Yani onların 3'te 1'i kadar harcamışız. Üstelik 3 kat daha uzun sürede. Sanat, kültür ve spor; su gibi bir ihtiyaçtır. İnsan sosyal bir varlıktır, bunlara da ihtiyaç duyar. Biz mütevazı yaşıyoruz. Güç zehirlenmesi de yaşamadık. 1 yıl içerisinde belediyeyi 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Bizden önce müdürlerin dahi giremediği bir binaya şimdi halk rahatlıkla giriyor. Ben her yere iki kişiyle gidiyorum. Ne koruma, ne hizmetkar, ne de basın ordum var. Ne söylüyorsak, öyle yaşıyoruz"

Başkan Semih Balaban, hizmetlerinin halkta da karşılık bulduğuna vurgu yaparak, "6 mahallede 45 yıllık imar sorununu kökten çözdük. Mareşal Fevzi Çakmak, 50. Yıl, Cumhuriyet, Atatürk, Spil ve Barbaros mahallelerinde artık imar durumu verilebiliyor. Her hak sahibi, plana uygun şekilde inşaata başlayabilir. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e, Başkan Yardımcımız Yusuf Ataç'a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Hafsa Sultan, Yenimahalle ve Fatih Mahallesi'nde de bizden önce 18. madde uygulamasında sorunlar vardı. Onları da halkın lehine olacak şekilde çözdük. Büyükşehir ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda '3 yıl içinde imar sorununu çözeceğiz' demiştik, bu sözü tutuyoruz ve bırakmamaya da kararlıyız. İmar, insanların hayatındaki en önemli meselelerden biridir. Belediyeyi de ekip arkadaşlarımızla birlikte istikrarlı bir şekilde yönetiyoruz. Genel merkezimizin yaptırdığı ankette ilçemizde hizmetlerin başarı oranı yüzde 60. Genel merkez de bu nedenle bize teşekkür etti. Hep şuna inandım: 'Halk ne derse o olur. İyi işler yaparsak partimiz bizi tekrar aday gösterir; halk da yeniden seçer. Ama kötü işler yaparsak, partimiz aday gösterse bile halk bizi seçmez. Biz, halkın gücü dışında hiçbir güce inanmıyoruz. Halkımızın teveccühü yüksek. Kimseyi mağdur etmedik" dedi.

Konuşmasının sonunda işçilere de müjde veren Başkan Balaban, bu yıl da işçilere 1 Mayıs İşçi Bayramı ikramiyesi vereceklerini müjdeleyerek şunları söyledi: "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. Geçen yıl işçilerimize verdiğimiz 2 bin TL ikramiyeyi bu yıl 2 bin 500 TL olarak ödeyeceğiz. Geçen yıl bunun bir şov olmadığını, bu yıl da sürdürerek göstermiş olduk. Elbette bu yeterli değil. Ancak işçi parasını alamıyorsa, geç alıyorsa bunun sorumlusu biz değil; 'belediyeleri silkeleyin' diyen anlayıştır. Bu ay İller Bankası'ndan 40 milyon TL kesinti yapıldı. Ama biz bahane üretmiyor, iş üretiyoruz" - MANİSA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Yunusemre, Belediye, Politika, Ekonomi, Balaban, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Balaban basın toplantısında iddiaları yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı
Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan “büyü“ iddiası Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan "büyü" iddiası
Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
İBB’ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu’nun abisi de tutuklandı İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı
Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız’a bir şok daha Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız'a bir şok daha
Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları Markalar ve indirim oranları netleşti Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti
Türkiye o alanda rekor kırdı Bir ilk yaşandı Türkiye o alanda rekor kırdı! Bir ilk yaşandı
Pembe’nin ardından Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
12:47
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
12:35
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
12:17
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
12:16
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
12:13
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
11:51
Vizyon tarihi nihayet açıklandı 22 yıl sonra geri dönüyor
Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor
11:47
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
11:44
Merih Demiral Jorge Jesus’un yedek kulübesine daldı
Merih Demiral Jorge Jesus'un yedek kulübesine daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:50:37. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Balaban basın toplantısında iddiaları yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.