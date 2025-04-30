Başkan Balaban basın toplantısında iddiaları yanıtladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında gündemi değerlendirdi, eleştirilere belgelerle yanıt verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, nisan ayı basın toplantısında yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları da katıldı. Konuşmasına nisan ayı çalışmalarını anlatarak başlayan Başkan Balaban, "Belediye olarak nisan ayı içerisinde Örencik Sosyal Tesislerini hayata geçirdik. Bu proje, bizden önceki dönemde başlatılmış fakat yarım bırakılmıştı. Tüm imkansızlıklara rağmen projeyi tamamladık ve Yuntdağı'nda önemli bir hizmete daha imza attık. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde düzenlediğimiz Roman Gecesi'nde, binlerce Roman kardeşimiz ve Yunusemreli hemşehrimizle unutulmaz bir gece yaşadık. Üstelik bu organizasyonun belediyeye maliyeti sıfır liradır. Yaklaşık 100 bin liralık bu organizasyonu sponsor aracılığıyla gerçekleştirdik. Belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadı. Roman kardeşlerimiz bize teşekkür etti. Belediyemizin sporcusu Kadir Kadiroğlu, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Yunusemre Belediyespor olarak da, önceki yıllarda bin 700 olan lisanslı sporcu sayımızı bu yıl 3 bin 200'e çıkardık. Bunun sebebi ise bölgesel amatör ligden ve futboldan tamamen çekilip kaynaklarımızı diğer branşlara aktarmamızdır. Şu an elimizde 3 bin 200 lisanslı sporcu var ve bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Yunusemre ilçemizde, Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi. 300 sporcuyu misafir ettik. Bu da bizim için önemli bir başarıydı" diye konuştu.

Konuşmasında hayvan yaşam merkezi konusunda kamuoyunun yanıltıldığına vurgu yapan Başkan Balaban, merkezin mayıs ayı içerisinde açılacağını söyledi. Merkezin yüzde 90'ının tamamlanmasına rağmen açılamadığı iddialarını yalanlayan Başkan Balaban, "Yapılan açıklamaları okudukça 'Bu kadarı da yüzsüzlük olur mu?' diyorum. Çünkü 'yüzde 90 seviyesinde' denilen tek şey, hak edişler üzerinden yapılan harcamalardır. Yani diyorlar ya 'Barınak yüzde doksan tamamlandı' diye, aslında bu sadece kağıt üzerindeki hak edişlere dayanıyor. Zorla imza attırılarak ve kağıt üzerinde barınağın yüzde 92'si bitmiş gibi gösterilmiş. Ama gerçek, özgür ve yerinde bir değerlendirme yapıldığında barınağın yalnızca yüzde 76'sının tamamlandığı ortaya çıkıyor. Bu da bizim bir yıllık çalışmalarımız sonucunda belirlediğimiz bir durumdur. Özellikle barınağın yaban kanatlı hayvanlara ait kısmı, yüzde 99 oranında tamamlanmış gibi gösterilmiş. Ancak gerçekte bu bölümün yalnızca yüzde 83'ü tamamlanmış. Kağıt üzerinde yüzde 92 bitmiş gibi göstermek kolay ama gerçekler öyle değil. Daha tamamlanmadan hak edişler ödenmiş. Biz burayı devraldığımızda barınağın ancak yüzde 50'si bitmiş durumdaydı. Burada apaçık bir usulsüzlük var. Evet, bu konuda sözümüzü birkaç defa yerine getiremedik. Birçok engel ve aksaklık çıktı ama Ferdi Zeyrek Başkan'ın büyük katkılarıyla, kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum, bu Mayıs ayı içinde barınağı açacağız" dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin kısırlaştırna çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Başkan Balaban 9 ayda yaklaşık 2 bin 500 hayvanın kısırlaştırıldığını aktardı.

Son dönemde yönetimine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren Belediye Başkanı Semih Balaban, belediyede maaşların ödenmediği iddialarına da "Bu da koca bir yalan. Tüm engellemelere rağmen, çalışanların maaşlarını son kuruşuna kadar ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Bu belediyeyi 1 milyar 400 milyon TL borçla devraldık. Borç edebiyatı yapmıyoruz. Ama gerçekleri de paylaşmak zorundayız. Bugün 16 ilçe belediyesinin toplam borcunu alt alta yazın, Yunusemre Belediyesinin borcu kadar etmiyor. Bu 1 milyar 400 milyon TL'lik borcun 200 milyon TL'sini sadece bir yılda ödedik. Şimdi soruyoruz: Bu 1 milyar 400 milyon TL borcu CHP'li belediye mi yaptı? Bu belediyeyi CHP'den mi devraldık? Hayır. Bizi eleştirenler önce bu borcun nasıl ve ne şekilde yapıldığının hesabını versin. Biz maaş ödeyemediğimizde bazı arkadaşlar bundan keyif alırcasına siyaset yapıyorlar. Ancak her şeye rağmen biz bu sorunların üstesinden geleceğiz. 15 Nisan'da hem tediyeleri hem de sosyal denge tazminatını ödedik. Ama saat henüz 17.00 olmadan, 'maaşlar ödenmedi' diye açıklamalar yapıldı. Yarım saat sonra maaşlar hesaplara geçince komik duruma düştüler" sözleriyle yanıt verdi.

Başkan Balaban, kültür harcamalarına yönelik gelen eleştirilere de şöyle yanıt verdi: Deniliyor k: 'Maaşları ödeyemiyorsunuz, ama kültür harcamaları yapıyorsunuz' Oysa gerçek tam tersi. Bizden önce 2024'ün ilk 3 ayında yapılan kültür harcaması 4.5 milyon TL iken, bizim dönemimizde 9 aylık toplam kültür harcaması sadece 1.5 milyon TL. Yani onların 3'te 1'i kadar harcamışız. Üstelik 3 kat daha uzun sürede. Sanat, kültür ve spor; su gibi bir ihtiyaçtır. İnsan sosyal bir varlıktır, bunlara da ihtiyaç duyar. Biz mütevazı yaşıyoruz. Güç zehirlenmesi de yaşamadık. 1 yıl içerisinde belediyeyi 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Bizden önce müdürlerin dahi giremediği bir binaya şimdi halk rahatlıkla giriyor. Ben her yere iki kişiyle gidiyorum. Ne koruma, ne hizmetkar, ne de basın ordum var. Ne söylüyorsak, öyle yaşıyoruz"

Başkan Semih Balaban, hizmetlerinin halkta da karşılık bulduğuna vurgu yaparak, "6 mahallede 45 yıllık imar sorununu kökten çözdük. Mareşal Fevzi Çakmak, 50. Yıl, Cumhuriyet, Atatürk, Spil ve Barbaros mahallelerinde artık imar durumu verilebiliyor. Her hak sahibi, plana uygun şekilde inşaata başlayabilir. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e, Başkan Yardımcımız Yusuf Ataç'a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Hafsa Sultan, Yenimahalle ve Fatih Mahallesi'nde de bizden önce 18. madde uygulamasında sorunlar vardı. Onları da halkın lehine olacak şekilde çözdük. Büyükşehir ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda '3 yıl içinde imar sorununu çözeceğiz' demiştik, bu sözü tutuyoruz ve bırakmamaya da kararlıyız. İmar, insanların hayatındaki en önemli meselelerden biridir. Belediyeyi de ekip arkadaşlarımızla birlikte istikrarlı bir şekilde yönetiyoruz. Genel merkezimizin yaptırdığı ankette ilçemizde hizmetlerin başarı oranı yüzde 60. Genel merkez de bu nedenle bize teşekkür etti. Hep şuna inandım: 'Halk ne derse o olur. İyi işler yaparsak partimiz bizi tekrar aday gösterir; halk da yeniden seçer. Ama kötü işler yaparsak, partimiz aday gösterse bile halk bizi seçmez. Biz, halkın gücü dışında hiçbir güce inanmıyoruz. Halkımızın teveccühü yüksek. Kimseyi mağdur etmedik" dedi.

Konuşmasının sonunda işçilere de müjde veren Başkan Balaban, bu yıl da işçilere 1 Mayıs İşçi Bayramı ikramiyesi vereceklerini müjdeleyerek şunları söyledi: "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. Geçen yıl işçilerimize verdiğimiz 2 bin TL ikramiyeyi bu yıl 2 bin 500 TL olarak ödeyeceğiz. Geçen yıl bunun bir şov olmadığını, bu yıl da sürdürerek göstermiş olduk. Elbette bu yeterli değil. Ancak işçi parasını alamıyorsa, geç alıyorsa bunun sorumlusu biz değil; 'belediyeleri silkeleyin' diyen anlayıştır. Bu ay İller Bankası'ndan 40 milyon TL kesinti yapıldı. Ama biz bahane üretmiyor, iş üretiyoruz" - MANİSA