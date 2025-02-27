Başkan Balaban şubat ayı çalışmalarını anlattı

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, şubat ayı bilgilendirme toplantısında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. 2025 yılında kente 3 yeni kreş kazandıracaklarını duyuran Başkan Balaban, Akgedik Mahallesine de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte pazaryeri, taziye evi ve düğün salonu yapacaklarını müjdeledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, şubat ayı değerlendirme toplantısında basın mensuplarına çalışmalarını anlattı. Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları da katıldı. Konuşmasında geçtiğimiz haftalarda faaliyete başlayan nöbetçi kreş uygulamasının halktan büyük beğeni topladığını ifade eden Başkan Balaban bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde artacağını dile getirirken; kente 3 yeni kreş daha kazandırmaya hazırlandıklarını söyledi. Başkan Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kreş bizim için önemli. Çünkü kreşler hem çocuklarımızın yetişmesinde hem de kadın kardeşlerimizin ekonomik anlamda çalışma hayatına kavuşmasında çok önemli rol oynayan bir kurum. Önümüzdeki süreçte 3 kreşi daha ilçemizin hizmetine kazandıracağız. Haziran ayı sonuna kadar bu kreşleri hizmete sokacağız. Özellikle gece mesaisinde olan ve çocuklarını güvenle bırakacakları bir yer arayan ailelere de çözüm amacıyla Güzelyurt'taki merkezimizi nöbetçi kreş olarak faaliyete geçirdik. Bu çalışmamız vatandaşlarımızdan da takdir gördü. Halkımız nöbetçi kreş sayısının artmasını istiyor. İlerleyen süreçte bunu da planlayacağız" diye konuştu.

Yunusemre'ye birçok yatırım kazandırılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla çalışmaları devam eden Hayvan Yaşam Merkezi'nin bir kısmını mart ayında açmayı planladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı, 2025 yılında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de anlattı. Belediye Başkanı Balaban birçok mahallenin ihtiyacını gözeterek projeler yaptıklarının altını çizerken; "Hayvan Yaşam Merkezi'nde çalışmalar hızlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in de katkısıyla süreci ilerletiyoruz. Mart ayı sonu ya da Nisan ayı başında merkezimizin yüzde 50'sini hizmete açacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile görüştük. Akgedik'e büyükşehir ile birlikte pazaryeri, taziye evi ilerleyen süreçte de bir düğün salonu kazandıracağız. 2025 programı kapsamında bu kararı aldık. Önümüzdeki dönemde, Üçpınar'da bir mesire alanı ve futbol sahasını hizmete açacağız. Ayrıca, orada güzel bir park ve futbol sahasını halkımızın kullanımına sunacağız. Üçpınar'ın ardından, Örencik ve Asmacık mahallelerimizde yeni sosyal tesislerimizi Mart ayı içinde hizmete açacağız. Yuntdağı ile ilgili bu yatırımlar bizim için önemli bir adım olacak" dedi.

Şubat ayında yapılan çalışmaları anlattı

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Şubat ayında yaptığı çalışmaları şöyle sıraladı: "Depreme karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda büyükşehrin çok daha kapsamlı çalışmaları var. Biz de Manisa'da ilçe belediyeleri arasında ilk kez Yunusemre'de arama kurtarma birimini kurduk. Birimiz çalışmalarına başladı. Yuntdağı'nda yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir yer olan Bağyolu'nda sosyal tesisimizi hizmete açtık. Burada düğün, mevlit, hayır yemekleri yapılabilecek. Belediye olarak üreticilerimizin yanında olduğumuzu her zaman söyledik ve geçtiğimiz günlerde 21 bin fidanı ücretsiz olarak halkımıza dağıttık. Yuntdağı'nda Osmancalı Mahallemizde motokros pistinde sona doğru yaklaşıldı. Burayı 2025 yılı içerisinde tamamlayarak yarışlara ev sahipliği yapacağız. Türkiye'de kadın hareketinin önemli isimlerinden Manisa'nın yetiştirdiği değerli bir bilim insanı Prof. Dr. Fatmagül Berktay'ı ağırladık. Kendisi Türkiye'deki kadın hareketiyle ilgili bize önemli bilgiler verdi. İlçemizde kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Kent orkestramızın millet çarşısında güzel bir Türk Sanat Müziği konseri oldu. Konsere ilgi büyüktü. Türk Halk Müziği Koromuzun da güzel bir konseri oldu. Konsere olan ilgi bizleri oldukça mutlu etti. İlçemizde 8. Kültür ve Taziye Evimizi Hafsa Sultan Mahallesi'nde açtık. Mahalle muhtarımızla uyum içinde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm muhtarlarımızla sorunsuz bir şekilde iş birliği içerisindeyiz; hepsi bizim baş tacımız. Hafsa Sultan Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu açılış, mahalle sakinlerimizin takdirini kazanmamıza vesile oldu."

Yunusemre'de Ramazan çarşısı kurulacak

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Semih Balaban, Yunusemre Belediyesi olarak 11 ayın sultanı olan bu mübarek ayın ruhuna uygun programlar düzenleyeceklerini ifade ederek, "Mart itibarıyla Ramazan ayına giriyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan'ı şimdiden kutluyor, halkımızın en değerli zamanlarından biri olan bu ayın huzur içinde geçmesini diliyorum. Bu kapsamda Ramazan etkinliklerimiz olacak; farklı mahallelerde iftar programları düzenleyeceğiz. 6 Mart'ta 100. Yıl Meydanı'nda bir Ramazan Çarşısı açacağız. Bayram sonuna kadar halkımızın hizmetinde olacak bu çarşı ile birlikte Ramazan etkinliklerimizi aralıksız sürdüreceğiz Kadir Gecesi'nde ise sabaha kadar sürecek özel bir program sunacağız. 23 Mart'ta ise ilahiyatçı ve ilahi sanatçısı Fatih Koca'yı halkımızla buluşturacağız. Ramazan etkinliklerinde emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

23 Mart'ta yapılacak ön seçimi değerlendirdi

Değerlendirmesinin ardından AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ile geçtiğimiz hafta partisinin MKYK yönetimine giren AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç'ı kutlayan Belediye Başkanı Balaban partisinin 23 Mart'ta yapacağı ön seçimi de değerlendirdi. Ön seçimde Başkan Semih Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Parti olarak 23 Mart'ta önemli bir sürece giriyoruz: Ön seçim yapılacak. Sayın Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktı ve bizler de sonuna kadar kendisini destekliyoruz. Parti üyelerimizi ve tüm seçmenleri ön seçimde oy kullanmaya davet ediyorum. İmamoğlu'na verilecek her oy, toplumsal muhalefetin gücünü artıracaktır. Kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde elimizden gelen desteği vereceğiz ve inanıyoruz ki İmamoğlu, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olacaktır. Bu konudaki duruşumuz nettir, kararımız kesindir." - MANİSA