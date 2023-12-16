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Başkan Beyazgül en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı - Son Dakika
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Başkan Beyazgül en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bağımsız şirketler tarafından yapılan ve kamuoyu ile paylaşılan anketlerde ilk sıralarda yer alırken, Beyazgül'ün tekrar aday gösterilmeyeceği paylaşımlarının kasıtlı olduğu, kamuoyunda gerçekleri yansıtmayan bir algı...

Başkan Beyazgül en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı
16.12.2023 - 20:40,
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bağımsız şirketler tarafından yapılan ve kamuoyu ile paylaşılan anketlerde ilk sıralarda yer alırken, Beyazgül'ün tekrar aday gösterilmeyeceği paylaşımlarının kasıtlı olduğu, kamuoyunda gerçekleri yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesapları ile internet siteleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün tekrar aday gösterilmeyeceğini belirterek algı oluşturmaya çalıştı. Paylaşımlara tepki gösteren belediye yetkilileri, yapılan haber ve paylaşımların kasıtlı olduğunu ve kamuoyunda gerçekleri yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

Beyazgül döneminde başarılı bir yol izlendiğinin vurgulandığı açıklamada, "Göreve geldiği günden bu yana gönül belediyeciliğinin güzel örneklerini sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da değişim ve dönüşümün yüzyılını yaşattı. Milyonlarca metrekare sıcak asfalt, sathi asfalt, beton yollarla ulaşımı kangrenleşen bir sorun olmaktan çıkaran Beyazgül inşa ettiği gençlik merkezleri, kadın destek merkezleri, kütüphaneler, fabrikalar ve daha nice eserle her yaştan vatandaşa dokundu. MAK Danışmanlık şirketi ile SONAR tarafından yapılan anketlerde vatandaşlara sorulan bu Pazar seçim olsa mevcut başkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e oy verir misiniz? Şeklinde yöneltilen soruya ankete katılanlar tarafından 'evet' yanıtı vererek Beyazgül'ü Şanlıurfa'da anketlerde birinci sıraya taşıdı.

Yine SONAR tarafından yapılan çalışmada, AK Parti Belediyeleri arasında en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Başkan Beyazgül seçimde rakiplerine karşı büyük bir başarı elde ederek kent merkezi ve ilçelerde her kesimden vatandaşın oyunu alarak yüzde 60'lık bir oy oranıyla AK Parti'nin bayrağını Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da bir kez daha göndere çekmişti.

Cumhur İttifakı olarak Şanlıurfa'da 12 ilçe ve Büyükşehir Belediyesini kazanan AK Parti, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile aldığı belediyelerle tarihi bir zafere imza attı" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, AK Parti, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Beyazgül en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı - Son Dakika
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