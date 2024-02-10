Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ziraat Odası ve Arıcılar Birliğini ziyaret etti

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Merkez ilçe Başkanı Burak Kuruçay ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ile birlikte Ziraat Odası ve Arıcılar Birliğini ziyaret etti.
Seçim çalışmaları kapsamında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ve AK Parti Yönetimi ilk olarak Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Hacı Çetindağ ve yönetimi ile istişarelerde bulundu.
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın başkanımızı milletvekilliğinden tanırız, kendisinden çok memnunuz. Sonuna kadar yanındayız, bizim sözümüzden cayma yok. Bu topraklar hepimizin, hep beraber ne gerekiyorsa beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte ekip halinde çalışıyoruz. Bizler sıkıntılarımız olduğu zaman vekilliğinizde olduğunuz gibi Belediye Başkanlığınızda da yanımızda olacağınızı biliyoruz" ifadesini kullandı.
Başkan Bilgin ise "Milletimiz bizim 21 yıl boyunca ülkemize ve şehrimize neler yaptığımızı çok çok iyi biliyor. Bu alanda ülkenin her bir kilometrekaresine devasa hizmetler yaptık. Son 5 yıl boyunca Sivas Belediye Başkanı olarak şehrimize ekibimizle, tüm sivil toplum örgütlerimizle birlikte aynı anlayışla hizmet etme gayreti içinde olduk. Bugün bir kez daha milletimizin huzurundayız. Milletimizin şaşmaz terazisine çıkacağız ve sürekli sahadayız, insanımızın olduğu her yerde biz varız. İnanıyoruz ki Sivaslı hemşehrilerimizi Sivas'ın büyümesi, gelişmesi, Sivas'ın Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şehir olması noktasında bir kez daha hizmet ve eser belediyeciliğine devam diyecekler. Biz de bu noktada istişarelerimizi devam ettirmek, geçmiş dönemde yapılanları görmek, gelecek dönemle ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurumlarımızın görüş ve önerilerini almak üzere teşkilatlarımızla sizleri ziyaret ediyoruz, kabullerinizden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
"Önemli bir değerimiz, önemli bir gücümüz var"
Ziraat Odası Meclis Toplantısı'na da katılan Başkan Bilgin, yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.
Bilgin, "Milletvekilliği dönemimde sizlerle çok daha farklı çalışmalar yaptık ama Belediye Başkanı olarak da klasik belediyecilik anlayışı dışında şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilecek her hizmet ve proje noktasında alanı daraltmadan, geniş bir vizyonla bakıp üretimi, istihdamı, ekonomiyi destekleyecek her projenin yanında olduk. Bu süreçte Özel İdare ile birçok projeye imza attık. SİVTAŞ'ı birlikte kurduk. Yaptığımız çalışmalarda ihtiyaç olduğunu belirlediğimiz Sivas Yem Fabrikası'nı faaliyete geçirdik. Süt işleme Tesisini kurduk ve Tarım Kredi'ye devrettik. Önümüzdeki süreçte SİVTAŞ Sivas'a değer katacak şekilde büyüyecektir. Özel İdare bütçesi oluşumunda istişareler neticesinde gerek tohum destekleme, gerekse diğer alanlarda İl Genel Meclisimiz ile hareket ederek destek verdik. Köylerimizin ihtiyaçları noktasında, cami, okul, ortak alanda ne yapılması gerekiyorsa biz hep birlikteyiz. Önemli bir değerimiz, önemli bir gücümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında AK Parti Sivas Milletvekili olarak görev yapan Grup Başkanımız Abdullah Güler var. Grup Başkanı olması şehrimizin her açıdan önemli bir değeri. Talep ve beklentilerimiz noktasında hızlı çözüm üretecek en önemli desteğimiz, bu noktada bize düşen şehrin ihtiyacı olan doğru projeyi hazırlamak" şeklinde konuştu.
Ziraat Odasının ardından Sivas Arıcılar Birliği'ni ziyaret eden Başkan Bilgin ve AK Parti Yönetimi Birlik Başkanı Yahya Epsileli ile görüş alışverişinde bulundu. - SİVAS
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